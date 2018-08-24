    25 Ağustos 2018, Cumartesi

    A SPOR GALERİ

    Junior Sornoza'nın menajeri Fenerbahçe'yi açıkladı!

    Kanarya, Josef ve Giuliano'nun gidişi sonrası orta sahaya yapmayı planladığı takviyeler için dört koldan çalışıyor. Gündemde birçok isim var.

    Giriş Tarihi: 24.08.2018 23:18 Güncelleme Tarihi: 24.08.2018 23:20
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    Junior Sornoza'nın menajeri Fenerbahçe'yi açıkladı!
    Junior Sornozanın menajeri Fenerbahçeyi açıkladı!

    Kanarya, Josef ve Giuliano'nun gidişi sonrası orta sahaya yapmayı planladığı takviyeler için dört koldan çalışıyor. Gündemde birçok isim var.

    • 2
    • 9
    Junior Sornoza'nın menajeri Fenerbahçe'yi açıkladı!
    Junior Sornozanın menajeri Fenerbahçeyi açıkladı!

    Tottenham'dan Moussa Sissoko ve Napoli'den Marek Hamsik'in yanı sıra Dortmund'dan Nuri Şahin, Barça'dan Denis Suarez ile Bayern'den Renato Sanchez, adı telaffuz edilen yıldızlardan sadece birkaçı.

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    Junior Sornoza'nın menajeri Fenerbahçe'yi açıkladı!
    Junior Sornozanın menajeri Fenerbahçeyi açıkladı!

    Gündeme gelen son isim ise Fluminense'nin Ekvador'lu orta sahası Junior Sornoza.

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    Junior Sornoza'nın menajeri Fenerbahçe'yi açıkladı!
    Junior Sornozanın menajeri Fenerbahçeyi açıkladı!

    Damien Comolli'nin bu transfer için Brezilya ekibi ile yakın temasta olduğu kaydedildi.

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    Junior Sornoza'nın menajeri Fenerbahçe'yi açıkladı!
    Junior Sornozanın menajeri Fenerbahçeyi açıkladı!

    Brezilya basınından Netflu da Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki yıldız için seferber olduğunu yazdı.

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