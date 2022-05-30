Jorge Jesus onayı verdi! İşte Fenerbahçe’nin ilk transferi

Fenerbahçe'de gelecek sezonun planlanması adına hareketli saatler yaşanıyor. Jorge Jesus'u teknik direktörlük görevine getirmesi beklenen sarı-lacivertli ekipte bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor. Transferde bir yandan yıldız isimlere yoğunlaşan Fenerbahçe bir yandan da maliyeti düşük ancak potansiyelli genç isimler arıyor. Takvim'in haberine göre; sezon başında transfer edilen Miguel Crespo'dan beklentilerin çok üzerinde verim alan Sarı-Lacivertliler rotasını yeniden Portekiz'e çevirdi. Kanarya bu bağlamda genç yıldızı gündemine aldı. ÇOK GOLCÜ BIR 8 NUMARA Alınan bilgilere göre yönetim, Portekiz 2. Lig ekibi Estrela'da forma giyen Diogo Pinto'yu gözüne kestirdi. Her konuda anlaşma sağlanan teknik direktör Jorge Jesus'un da 22 yaşındaki orta alan oyuncusu için çok olumlu bir rapor verdiği ve resmi girişimlerin başladığı öğrenildi. 8 numara pozisyonunda oynamasına rağmen geçtiğimiz sezon Estrela formasıyla 34 maçta tam 14 gol atan Pinto'nun piyasa değeri sadece 400 bin Euro. Sözleşmesi 2023 yılında bitecek olan Portekizli futbolcuya 3-4 kulübün daha talip olduğu belirtiliyor. PEREIRA'NIN LİSTESİNDE! Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de görev yapan ve şu anda Brezilya ekibi Corinthians'ta görev yapan Vitor Pereira'nın transfer listesi geçtiğimiz günlerde basına sızmıştı. Portekizli hocanın listesinde Diogo Pinto'nun da ismi yer alıyordu. Pereira geçtiğimiz sezon başında Miguel Crespo'nun Estoril'den transferinde de başrol oynamıştı. Attığı gollerle adından söz ettiren Diogo Pinto'nun en ciddi taliplerinden birisinin Portekiz ekibi Braga olduğu öğrenildi. DIEGO PINTO KİMDİR? Diego Costa Pinto, 29 Haziran 1999 tarihinde Portekiz Tomar'da dünyaya geldi. Futbola Sporting Lizbon altyapısında başlayan Pinto, daha sonrasında Benfica U-17 takımına transfer oldu. Portekizli orta saha, 2020 yılında İtalya ekiplerinden Ascoli'ye transfer oldu. Ascoli'den Potenza'ya kiralanan Pinto, öbür sezonda da Portekiz takımlarından Vilafranquense'nin yolunu tuttu. 22 yaşındaki orta saha, 2021 yazında şu anda formasını giydiği Estrela'ya transfer oldu. 1,75 boyundaki Pinto'nun kulübüyle olan sözleşmesi 2023 yazında bitecek. Diego Pinto, bir kez de Portekiz U-20 takımının formasını giydi. Fenerbahçe'nin Jorge Jesus'u resmen açıkladıktan sonra transfer çalışmalarına hız vermesi ve Pinto transferini açıklaması bekleniyor.