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Jorge Jesus onayı verdi! İşte Fenerbahçe’nin ilk transferi

Jorge Jesus onayı verdi! İşte Fenerbahçe’nin ilk transferi

Fenerbahçe transfer haberi: Jorge Jesus'u teknik direktörlük görevine getirmeye hazırlanan sarı-lacivertli ekipte transfer çalışmaları da başladı. Portekizli teknik adamın raporları doğrultusunda hareket eden Fenerbahçe yönetimi, Miguel Crespo transferinde olduğu gibi maliyeti düşük ancak potansiyelli isimlere yöneldi. Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe yönetimi, flaş bir ismi gündemine aldı. İşte o transfer gelişmesinin detayları... (FB spor haberi)
Yayın Tarihi: 30.05.2022- 06:33 Güncelleme Tarihi: 30.05.2022- 06:33
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