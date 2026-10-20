CANLI
SKOR
Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin
En Yeniler Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor Diğer

İşte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde kalan maçları!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe, sahasında Slavia Prag'ı konuk etti. Sarı lacivertliler zorlu karşılaşmadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Peki Kanarya'nın, Devler Ligi fikstüründe hangi maçları kaldı? İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Giriş Tarihi:
İşte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde kalan maçları! 1

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında sahasında Slavia Prag'ı konuk etti. Sarı-lacivertliler çekişmeli mücadeleden 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
İşte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde kalan maçları! 2

Kanarya'nın golleri 4. dakikada Oğuz Aydın ve 11. dakikada Mason Greenwood'dan geldi. Çekya ekibinin sayılarını 15. dakikada Lukas Provod ve 90. dakikada Pavel Kacor kaydetti.

İşte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde kalan maçları! 3

Bu sonucun ardından Fenerbahçe, Devler Ligi'nde 3 hafta sonunda 2 puana yükseldi. Slavia Prag ise 1 puana ulaştı.

İşte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde kalan maçları! 4

KARTAL'DAN 3 DEĞİŞİKLİK!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Çekya'nın Slavia Prag takımını konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Trendyol Süper Lig'de son oynadıkları Corendon Alanyaspor maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 3 değişiklik yaptı.

İşte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde kalan maçları! 5

Deneyimli teknik adam, Chobani Stadı'nda oynanan müsabakada Alanyaspor karşısında ilk 11'de görevlendirdiği Levent Mercan, İrfan Can Kahveci ve Romelu Lukaku'yu Slavia Prag mücadelesinde yedek soyundurdu.

İşte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde kalan maçları! 6

Kartal, Levent Mercan'ın yerine savunmada Archie Brown'ı sahaya sürerken, İrfan Can Kahveci'nin yerine de Kerem Aktürkoğlu'na formayı verdi. Deneyimli çalıştırıcının hücumdaki tercihi ise Vedat Muriç oldu.

İşte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde kalan maçları! 7

Slavia Prag karşısında kalede Ederson görev yaparken, savunmayı Nelson Semedo, Milan Skriniar, Nathan Ake ve Archie Brown oluşturdu. Savunmanın önünde N'Golo Kante ile Matteo Guendouzi görev alırken, hücum hattında Oğuz Aydın, Mason Greenwood ve Kerem Aktürkoğlu yer aldı. Fenerbahçe, gol yollarında ise Vedat Muric'e güvendi.

İşte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde kalan maçları! 8

Sarı-lacivertlilerde Mert Günok, Tarık Çetin, Kojo Oppong, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Ognjen Mimovic, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Dorgeles Nene ve Romelu Lukaku ise yedek soyundu.

İşte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde kalan maçları! 9

GREENWOOD 10 NUMARADA

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mason Greenwood, Slavia Prag karşısında 10 numarada görevlendirildi.

İşte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde kalan maçları! 10

Transferi uzun süre konuşulan ve maçların tamamında sağ kanatta görevlendirilen Greenwood, zorlu müsabakada ilk kez serbest pozisyonda oynadı.

İşte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde kalan maçları! 11

İKİ EKSİK

Fenerbahçe, Slavia Prag karşısında 2 oyuncusundan yararlanamadı.

İşte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde kalan maçları! 12

Sarı-lacivertlilerde uzun süreli sakatlığı nedeniyle takımdan uzak kalan Mert Müldür'ün yanı sıra ameliyat planlaması yapılan Marco Asensio takımını yalnız bıraktı.

İşte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde kalan maçları! 13

NATHAN AKE MAÇA DEVAM EDEMEDİ!

Fenerbahçe'nin Hollandalı stoperi Nathan Ake, Slavia Prag maçının ilk yarısında sakatlanarak maça devam edemedi.

İşte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde kalan maçları! 14

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Fenerbahçe, Çekya ekibi Slavia Prag'ı konuk ederken Nathan Ake sakatlık yaşadı. Sarı-lacivertli oyuncu 19. dakikada rakip ceza sahasında kendini yere bıraktı. Hakem Ricardo De Burgos, sağlık ekiplerini sahaya davet etti. İlk müdahalesi sahada yapılan Ake için kenar yönetimine değişiklik işareti verildi.

İşte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde kalan maçları! 15

Nathan Ake, 21. dakikada kenara gelirken yerine Kojo Peprah Oppong girdi. 31 yaşındaki oyuncu Fenerbahçe'nin bu sezon oynadığı tüm maçlara 11'de başlarken bin 416 dakika sahada kaldı.

İşte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde kalan maçları! 16

KADIKÖY KAPALI GİŞE

Fenerbahçeli taraftarlar, Slavia Prag karşısında takımlarını yalnız bırakmadı.

İşte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde kalan maçları! 17

Maçtan saatler önce stat çevresinde toplanan sarı-lacivertliler, tezahüratlarla takımlarına destek verdi.

İşte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde kalan maçları! 18

Misafir takımın taraftarları da kendilerine ayrılan bölümü büyük ölçüde doldurdu.

İşte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde kalan maçları! 19

İŞTE F.BAHÇE'NİN KALAN MAÇLARI!

Öte yandan Fenerbahçe'nin, Şampiyonlar Ligi'nde kalan maçları merak ediliyordu.

İşte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde kalan maçları! 20

İşte sarı-lacivertli ekibin oynayacağı 5 maç...

İşte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde kalan maçları! 21

4 KASIM ÇARŞAMBA
20.45 FENERBAHÇE - LIVERPOOL

25 KASIM ÇARŞAMBA
23.00 SHAKHTAR DONETSK - FENERBAHÇE

9 ARALIK ÇARŞAMBA
23.00 LASK - FENERBAHÇE

20 OCAK ÇARŞAMBA
20.45 FENERBAHÇE - VILLARREAL

27 OCAK ÇARŞAMBA
23.00 ATLETICO MADRID - FENERBAHÇE

A Spor
UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN!
Fenerbahçe 3-0 Corendon Alanyaspor (MAÇTAN KARELER
Sonraki Galeri
Fenerbahçe 3-0 Corendon Alanyaspor (MAÇTAN KARELER