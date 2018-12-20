21 Aralık 2018, Cuma

A SPOR GALERİ

İşte Fenerbahçe'nin Ocak planı

Ligde geçirdiği sıkıntılı dönemi Ersun Yanal'ı takımın başına getirerek atlatmayı umut eden Fenerbahçe'de şimdi gözler devre arasına çevrildi.

Giriş Tarihi: 20.12.2018 23:05 Güncelleme Tarihi: 21.12.2018 07:57
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İşte Fenerbahçenin Ocak planı

Takımı eski günlerine döndüreceğine dair Ali Koç ve Fenerbahçe yönetimine söz veren Yanal'ın bunu başarabilmesi için en az 3 transfere ihtiyaç duyduğunu Ali Koç'a ilettiği daha önce ortaya çıkmıştı.

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İşte Fenerbahçenin Ocak planı

Tecrübeli teknik adamın devre arası için belirlediği isimler de belli oldu.

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İşte Fenerbahçenin Ocak planı

İşte Fenerbahçe'nin Ocak ayında yürürlüğe koymaya hazırlandığı transfer planı...

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İşte Fenerbahçenin Ocak planı

STOPER İÇİN FRANSIZ ISIMAT-MIRIN ÖNDE

Sarı lacivertlilerde Neustadter ve Skrtel'in sezon sonunda sözleşmeleri bitiyor.

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İşte Fenerbahçenin Ocak planı

Reyes'ten bekleneni alamayan yönetim gelecek sezonun kadrosu için bu bölgeye en az iki takviye yapacak.

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