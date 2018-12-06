06 Aralık 2018, Perşembe

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İşte Fenerbahçe'de yeni hocanın açıklanmamasının sebebi

Sezon başında göreve getirilen Hollandalı teknik direktör Phillip Cocu ile yolların ayrılmasının ardından yeni hoca arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de yeni teknik adamın açıklanmamasının sebebi ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 06.12.2018 00:43 Güncelleme Tarihi: 06.12.2018 07:56
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İşte Fenerbahçede yeni hocanın açıklanmamasının sebebi

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, dün sabah antrenmanında basın mensuplarının sorusu üzerine Koeman'ın geleceği hakkında konuştu.

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İşte Fenerbahçede yeni hocanın açıklanmamasının sebebi

Fransız spor adamı, "Kendisi ile çok net bir şekilde konuştuk. Takımı yönetmesini istediğimiz kişinin kendisi olduğunu söyledik. Daha önce açıkladığımız durumdayız. Şu an durumunda herhangi bir değişiklik yok" dedi.

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İşte Fenerbahçede yeni hocanın açıklanmamasının sebebi

Bu sözlerin üzerine kulüp resmi sitesinden şu açıklama geldi:

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İşte Fenerbahçede yeni hocanın açıklanmamasının sebebi

"Comolli'nin ilgili soruya verdiği cevabın geçtiğimiz haftalara atıf olmasına rağmen yeni bir durum açıklaması yapılmış gibi çarpıtılarak yansıtıldığının görülmesi üzerine bu düzeltmeyi yapma gereği ortaya çıkmıştır."

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İşte Fenerbahçede yeni hocanın açıklanmamasının sebebi

BU AÇIKLAMALAR NE ANLAMA GELİYOR?

Sabah'ın haberine göre yönetim, Comolli'nin geçmiş düşünceyi tekrarlamasının yeni bir karar gibi algılanmasından rahatsız oldu.

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