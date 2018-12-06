İşte Fenerbahçede yeni hocanın açıklanmamasının sebebi

06 Aralık 2018, Perşembe
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İşte Fenerbahçe'de yeni hocanın açıklanmamasının sebebi
Sezon başında göreve getirilen Hollandalı teknik direktör Phillip Cocu ile yolların ayrılmasının ardından yeni hoca arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de yeni teknik adamın açıklanmamasının sebebi ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 06.12.2018 00:43 Güncelleme Tarihi: 06.12.2018 07:56
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