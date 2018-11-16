    16 Kasım 2018, Cuma

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    İşte Ali Koç'un transfer kararı!

    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, transfer konusundaki kararını verdi.

    Giriş Tarihi: 16.11.2018 12:05 Güncelleme Tarihi: 16.11.2018 12:59
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    İşte Ali Koçun transfer kararı!

    Beşiktaş'ta Tolgay Arslan'ın kadro dışı kalmasının ardından, iki büyük kulüp arasında iki kadro dışı futbolcu Ozan Tufan ile Tolgay Arslan takası gerçekleşeceği gündeme bomba gibi düştü.

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    İşte Ali Koçun transfer kararı!

    Ancak Fenerbahçe cephesinden gelen bilgiler bu işin zor olduğu yönünde.

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    İşte Ali Koçun transfer kararı!

    Bilindiği gibi Şenol Güneş, Ağustos ayında kadro dışı kalan Ozan Tufan'ın transferini istemiş, Fikret Orman da Tolgay - Ozan takasını önermişti. Ancak Fenerbahçe, Ozan Tufan'ı rakibine vermedi.

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    İşte Ali Koçun transfer kararı!

    Kulüp kulislerinde, "Ali Koç, hele ki kadro dışı kalmışken Tolgay transferine asla onay vermez. Çünkü Beşiktaş'ta oynuyorken dahi takası kabul etmedi" yorumları yapılıyor.

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    İşte Ali Koçun transfer kararı!

    Kulübünü FIFA'ya şikayet eden Tolgay'ın serbest kalması halinde dahi Fenerbahçe'nin oyuncuya talip olmayı düşünmediği de gelen bilgiler arasında.

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