    01 Kasım 2018, Perşembe

    A SPOR GALERİ

    İşte Ali Koç ve Damien Comolli'yi karşı karşıya getiren olay!

    Ali Koç yönetimi, göreve geldiği ilk gün prim sistemini devreye sokmak istemiş ancak Sportif Direktör Comolli engellemişti. Başkan, Galatasaray maçı için primi gündeme aldı ve miktarını da 11 milyon TL olarak açıkladı. (Sabah)

    Giriş Tarihi: 01.11.2018 00:27 Güncelleme Tarihi: 01.11.2018 00:29
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    İşte Ali Koç ve Damien Comolliyi karşı karşıya getiren olay!

    Fenerbahçe'de derbi öncesi seferberlik ilan eden Başkan Ali Koç, bu sezon bir ilke imza attı.

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    İşte Ali Koç ve Damien Comolliyi karşı karşıya getiren olay!

    Sarı-lacivertli yönetim, Ankaragücü mağlubiyeti sonrası pazartesi sabahı gittikleri Samandıra'da derbi maçına prim uygulaması yapacaklarını açıkladı.

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    İşte Ali Koç ve Damien Comolliyi karşı karşıya getiren olay!

    Fenerbahçe yönetimi, Galatasaray maçının kazanılması halinde Samandıra'da 11 milyon TL prim dağıtacak.

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    İşte Ali Koç ve Damien Comolliyi karşı karşıya getiren olay!

    Yeni yönetim, prim uygulamasını daha önce devreye sokmak istemiş ancak Sportif Direktör Damien Comolli bunun doğru olmadığını ifade ederek yönetimin girişimlerini her defasında engellemişti.

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    İşte Ali Koç ve Damien Comolliyi karşı karşıya getiren olay!

    DAĞITIM ŞEKLİNİ YÖNETİM BELİRLEYECEK

    Yönetim bu kez Comolli'ye rağmen kararı aldı ve teknik heyet, futbolcular ile Samandıra personeline maçın kazanılması halinde prim sözü verdi.

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