İşte Ali Koç ve Damien Comolliyi karşı karşıya getiren olay!

İşte Ali Koç ve Damien Comolli'yi karşı karşıya getiren olay!

Ali Koç yönetimi, göreve geldiği ilk gün prim sistemini devreye sokmak istemiş ancak Sportif Direktör Comolli engellemişti. Başkan, Galatasaray maçı için primi gündeme aldı ve miktarını da 11 milyon TL olarak açıkladı. (Sabah)

Giriş Tarihi: 01.11.2018 00:27 Güncelleme Tarihi: 01.11.2018 00:29 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





