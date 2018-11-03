    03 Kasım 2018, Cumartesi

    A SPOR GALERİ

    Herkes bunu konuşuyor! Derbide Volkan Demirel...

    Galatasaray'ın sahasında oynan derbi 2-2 biterken maçın bitiminde olaylar da meydana geldi.

    Giriş Tarihi: 03.11.2018 15:55 Güncelleme Tarihi: 03.11.2018 16:07
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    Herkes bunu konuşuyor! Derbide Volkan Demirel...

    Derbi ne yazık ki iki takımın oyuncularının birbirine girmesiyle sonuçlandı. Tabii futbol sever Twitter kullanıcıları da maçla alakalı yorumlarını esirgemedi.

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    Herkes bunu konuşuyor! Derbide Volkan Demirel...
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    Herkes bunu konuşuyor! Derbide Volkan Demirel...
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    Herkes bunu konuşuyor! Derbide Volkan Demirel...
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    Herkes bunu konuşuyor! Derbide Volkan Demirel...
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