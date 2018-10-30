Flaş iddia! Phillip Cocuya iki talip var

30 Ekim 2018, Salı
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Flaş iddia! Phillip Cocu'ya iki talip var
Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Ankaragücü maçında alınan 3-1'lik mağlubiyet sonrası görevine son verilen Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Phillip Cocu hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.
Giriş Tarihi: 30.10.2018 18:33 Güncelleme Tarihi: 30.10.2018 18:35
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