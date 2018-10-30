    30 Ekim 2018, Salı

    A SPOR GALERİ

    Flaş iddia! Phillip Cocu'ya iki talip var

    Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Ankaragücü maçında alınan 3-1'lik mağlubiyet sonrası görevine son verilen Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Phillip Cocu hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

    Giriş Tarihi: 30.10.2018 18:33 Güncelleme Tarihi: 30.10.2018 18:35
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    Flaş iddia! Phillip Cocuya iki talip var

    Ankaragücü yenilgisi ardından görevine son verilen Hollandalı çalıştırıcı için flaş bir iddia gündeme geldi.

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    Flaş iddia! Phillip Cocuya iki talip var

    Sarı-Lacivertliler'in teknik direktör Phillip Cocu ile yolları ayırmasının ardından Hollandalı hoca hemen kıymete bindi.

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    Flaş iddia! Phillip Cocuya iki talip var

    Alınan bilgiye göre Cocu'ya iki takımın talip olduğu öğrenildi.

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    Flaş iddia! Phillip Cocuya iki talip var

    İngiltere Premier Ligi'nde küme düşme hattında yer alan ve kadrosunda eski Beşiktaşlı kaleci Fabri'yi bulunduran Fulham ile deneyimli hocanın ülkesinin önemli takımlarından Feyenoord'un, Cocu'yu istediği öne sürüldü.

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    Flaş iddia! Phillip Cocuya iki talip var

    HOLLANDA BASININDA GENİŞ YANKI UYANDIRDI

    Phillip Cocu'nun, Fenerbahçe'den kovulması tecrübeli hocanın ülkesi Hollanda'da da geniş yankı uyandırdı.

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