Flaş iddia! Fenerbahçe TFFden Lucescuyu isteyecek!

Flaş iddia! Fenerbahçe TFF'den Lucescu'yu isteyecek!

Fenerbahçe Yönetimi pazar gecesi Comolli ile bir zirve yaptı. Lucsecu, Blanc, Dalic, Jardim ve Tayfun Korkut isimlerini masaya yatırdı. Eğer TFF, Lucescu için izin vermezse yönetim diğer adaylarla temasa geçecek.

Giriş Tarihi: 30.10.2018 00:49 Güncelleme Tarihi: 30.10.2018 01:52 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





