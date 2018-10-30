    30 Ekim 2018, Salı

    A SPOR GALERİ

    Flaş iddia! Fenerbahçe TFF'den Lucescu'yu isteyecek!

    Fenerbahçe Yönetimi pazar gecesi Comolli ile bir zirve yaptı. Lucsecu, Blanc, Dalic, Jardim ve Tayfun Korkut isimlerini masaya yatırdı. Eğer TFF, Lucescu için izin vermezse yönetim diğer adaylarla temasa geçecek.

    Giriş Tarihi: 30.10.2018 00:49 Güncelleme Tarihi: 30.10.2018 01:52
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    Flaş iddia! Fenerbahçe TFFden Lucescuyu isteyecek!

    Pazar gecesi Ankaragücü'ne 3-1 mağlup olduktan sonra Phillip Cocu ile yolları ayıran Fenerbahçe yönetimi, hiç vakit kaybetmeden olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdi.

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    Flaş iddia! Fenerbahçe TFFden Lucescuyu isteyecek!

    Gece yarısına kadar sürdüğü öğrenilen toplantıda teknik direktör adayları masaya yatırıldı.

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    Flaş iddia! Fenerbahçe TFFden Lucescuyu isteyecek!

    5 aday arasında Lucescu ismi ön plana çıktı.

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    Flaş iddia! Fenerbahçe TFFden Lucescuyu isteyecek!

    TFF İLE MASAYA OTURULACAK

    Rumen teknik adamın Fenerbahçe'yi ve Süper Ligi tanıyor olması Başkan Ali Koç ve kurmayları için tercih sebebi oldu.

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    Flaş iddia! Fenerbahçe TFFden Lucescuyu isteyecek!

    Başkan Koç'un Lucescu için TFF ile görüşmeye yapacağı ve izin isteyeceği bildirildi.

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