Fenerbahçeyi Ocakta bekleyen 5 kritik karar

26 Aralık 2018, Çarşamba
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Fenerbahçe'yi Ocak'ta bekleyen 5 kritik karar
Süper Lig'in ilk yarısını düşme hattında tamamlayarak sarı lacivertli taraftarlara büyük hayal kırıklığı yaşatan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ı ve başkan Ali Koç'u devre arasında 5 büyük karar bekliyor.
Giriş Tarihi: 26.12.2018 12:16 Güncelleme Tarihi: 26.12.2018 12:18
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