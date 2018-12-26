26 Aralık 2018, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'yi Ocak'ta bekleyen 5 kritik karar

Süper Lig'in ilk yarısını düşme hattında tamamlayarak sarı lacivertli taraftarlara büyük hayal kırıklığı yaşatan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ı ve başkan Ali Koç'u devre arasında 5 büyük karar bekliyor.

Giriş Tarihi: 26.12.2018 12:16 Güncelleme Tarihi: 26.12.2018 12:18
  • 1
  • 22
Fenerbahçeyi Ocakta bekleyen 5 kritik karar

Bu sezon saha içinde çizdiği oldukça kötü grafikle tarihinin en kötü sezonuna imza atan Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın takımın başına getirilmesinin ardından gözler yaşanacak değişime çevrilmişti.

  • 2
  • 22
Fenerbahçeyi Ocakta bekleyen 5 kritik karar

Yanal, yönetimle yaptığı ilk toplantıda takımı eski gücüne döndürebilmek için transfere ve bazı değişikliklere ihtiyaç duyulduğunu ifade etmişti.

  • 3
  • 22
Fenerbahçeyi Ocakta bekleyen 5 kritik karar

İlk devre sona erdi ve Fenerbahçe taraftarları yapılacak transferleri ve alınacak kararları beklemeye başladı.

  • 4
  • 22
Fenerbahçeyi Ocakta bekleyen 5 kritik karar

Fenebahçe'yi bekleyen bu oldukça hareketli dönemde Ersun Yanal ve başkan Ali Koç'un önünde ise yanıt bekleyen 5 soru var.

  • 5
  • 22
Fenerbahçeyi Ocakta bekleyen 5 kritik karar

İşte sarı lacivertlilerde devre arasında alınması gerekecek 5 önemli karar.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör