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Fenerbahçe’ye stoper Komşu’dan: Kyriakos Papadopoulos

Fenerbahçe'ye stoper Komşu'dan: Kyriakos Papadopoulos

Yunan savunmacı Kyriakos Papadopoulos, Bundesliga 2'de oynamak istemediği için Hamburg'dan ayrılmayı planladığı bildirildi. 26 yaşındaki Papadopoulos, Neustadter'in eski takım arkadaşı.
Yayın Tarihi: 31.05.2018- 22:45 Güncelleme Tarihi: 30.08.2022- 22:22
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Fenerbahçe’ye stoper Komşu’dan: Kyriakos Papadopoulos

Portekiz'e dönen Luis Neto'nun yerine stoper arayan Fenerbahçe için Yunanistan'dan yeni bir iddia geldi.

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