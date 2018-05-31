Fenerbahçe’ye stoper Komşu’dan: Kyriakos Papadopoulos

Portekiz'e dönen Luis Neto'nun yerine stoper arayan Fenerbahçe için Yunanistan'dan yeni bir iddia geldi. Nova Sports'un haberine göre sarı-lacivertli takım, Kyriakos Papadopoulos'a teklif götürdü. Bayer Leverkusen'den geçen sezon 6.5 milyon euro bonservis bedeliyle Hamburg'a giden Papadopoulos'un takımı küme düştüğü için ayrılma kararı aldığı ifade ediliyor. OLUMLU YAKLAŞTI Bundesliga 2'de oynamak istemeyen 26 yaşındaki stoperin, Fenerbahçe'nin teklifine olumlu yaklaştığı belirtilirken, Fenerbahçe Doğuş'ta oynayan vatandaşı Sloukas'ı telefonla arayarak İstanbul ve kulüple ilgili bilgi aldığı kaydedildi. Daha önce bazı Yunan oyuncuların Süper Lig'de oynadığını hatırlatan Nova Sports, Papadopoulos'un Fenerbahçe'ye gitmesi halinde Yunan futbolunun Türkiye'deki tanıtımına katkı sağlayacağını duyurdu. ROMAN'LA KANKA Papadopoulos, Schalke 04'te iki sezon Roman Neustadter ile birlikte forma giydi. Bu yüzden transferi halinde uyum sorunu yaşamayacağı belirtiliyor. 1.85 boyundaki oyuncunun, kulübü Hamburg ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 8 SEZONDUR BUNDESLİGA'DA Olympiakos'ta yetişen Kyriakos Papadopoulos, 2010'da Schalke 04'e transfer oldu. Bundesliga'ya adeta demir atan oyuncu, Bayer Leverkusen, RB Leipzig ve Hamburg'da görev yaptı. Milli takımında da oynayan Papadopoulos'un 29 kez giydiği Yunanistan formasıyla 4 golü var. FOTOMAÇ