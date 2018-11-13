Fenerbahçeye müjdeli haber!

İSMAİL AĞLADI, HASAN ALİ ACİLE GİTTİ!

Fenerbahçe kaptanı Hasan Ali Kaldırım, perşembe gününden bu yana maruz kaldığı yoğun gribal enfeksiyona rağmen Alanya maçında takımı yalnız bırakmadı ve sahaya çıktı.