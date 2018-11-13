    13 Kasım 2018, Salı

    A SPOR GALERİ

    Fenerbahçe'ye müjdeli haber!

    Sarı-lacivertlilerde sakatılığı bulunan yıldız isimden iyi haber geldi.

    Giriş Tarihi: 13.11.2018 11:54 Güncelleme Tarihi: 13.11.2018 11:57
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    Fenerbahçeye müjdeli haber!

    Milli maçlar nedeniyle lige verilen ara Fenerbahçe'deki sakat futbolcuların takıma geri dönmesi için önemli bir fırsat olacak.

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    Fenerbahçeye müjdeli haber!

    Sarı-lacivertlilerde sakatlıktan bir türlü kurtulamayan Mehmet Ekici'nin Trabzonspor'a maçına yetişeceği öğrenildi.

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    Fenerbahçeye müjdeli haber!

    Sarı-lacivertli takımda sakatlıkları bulunan Şener, Alper, Mehmet Ekici ve Tolga Ciğerci milli arayı tedavi olarak geçirecek.

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    Fenerbahçeye müjdeli haber!

    Saha çalışmalarına başlayan Mehmet Ekici'nin Trabzonspor maçına yetişmesi, Tolga'nın da saha çalışmalarına başlaması bekleniyor.

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    Fenerbahçeye müjdeli haber!

    İSMAİL AĞLADI, HASAN ALİ ACİLE GİTTİ!

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