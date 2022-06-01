Fenerbahçe’ye Jorge Jesus sonrası Brezilyalı yıldız! Transferde flaş Vitor Pereira detayı...

Jorge Jesus'la anlaştıktan sonra transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe çok önemli isimleri listesine almış durumda... Sarı-Lacivertliler'in kariyerini Corinthians'ta sürdüren Willian'la ilgilendiği belirtiliyor. Brezilya basınına göre 33 yaşındaki futbolcu, teknik direktör Vitor Pereira ile yaşadığı sorunlar nedeniyle takımdan ayrılma kararı aldı. Willian'ın 31 Aralık 2023'e kadar sözleşmesi bulunmasına rağmen kısa süre içinde Corinthians'a veda edebileceği belirtiliyor. Takvim'in haberine göre Fenerbahçe'nin süreci yakından takip ettiği ve olası bir ayrılık durumunda resmi adımlar atacağı ifade ediliyor. Alınan bilgilere göre resmi imzası an meselesi olan Jorge Jesus da tecrübeli yıldızın transferini çok istiyor. Kariyeri çok önemli başarılarla dolu olan Willian 2013'te 35 milyon Euro karşılığında Shakhtar'dan Anzhi'ye transfer olup dikkatleri üzerine çekmişti. 8 ay sonra aynı ücret karşılığında bu kez İngiliz devi Chelsea'ye transfer olan Brezilyalı futbolcu, 2020'de ise bedelsiz olarak Arsenal'in yolunu tuttu. Sözleşmesinin sona ermesinin ardından geçtiğimiz yıl Corinthians'a transfer olan Willian her iki kanatta ve 10 numara pozisyonunda oynuyor. Yıldız futbolcunun piyasa değeri 5.5 milyon Euro. Willian'ın bu sezon Corinthians'ta teknik direktör Vitor Pereira yıldızı barışmadığı belirtiliyor. Çok önemli bir kariyere sahip olan Willian, Brezilya Milli Takımı'nın formasıyla 70 maçta görev aldı. WILLIAN KİMDİR? Tam adı Willian Borges da Silva olan yıldız oyuncu, 9 Ağustos 1988'de Brezilya'da dünyaya geldi. Willian futbola Corinthians'ın altyapısında başladı. Brezilyalı yıldız 2007 yazında Shakhtar'a transfer oldu ve burada önemli bır çıkış yakaladı. Willian 2013'te Anji'ye transfer oldu ve burada yarım sezon oynadıktan sonra Chelsea'ye 35 milyon Euro bedelle transfer oldu. 2020 yazında Londra ekibi Arsenal'a imzayı atan Willian burada 1 sezon forma giydikten sonra altyapısından yetiştiği Corinthians'a geri döndü. F.Bahçe'de Jorge Jesus resmen açıkladıktan sonra transfer girişimlerinin hızlandırılması bekleniyor.