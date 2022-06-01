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Fenerbahçe’ye Jorge Jesus sonrası Brezilyalı yıldız! Transferde flaş Vitor Pereira detayı...

Fenerbahçe'ye Jorge Jesus sonrası Brezilyalı yıldız! Transferde flaş Vitor Pereira detayı...

Fenerbahçe transfer haberi: Teknik direktör Jorge Jesus'la el sıkışan sarı-lacivertliler, transfer çalışmalarına da hız verdi. Kanarya'nın sürpriz bir ismi gündemine aldığı ifade edildi. Fenerbahçe'nin Brezilya ekibi Corinthians'ta teknik direktör Vitor Pereira ile sorunlar yaşayan Brezilyalı yıldız için devreye girdiği belirtildi. İşte o transfer gelişmesinin detayları...
Yayın Tarihi: 01.06.2022- 06:43
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Fenerbahçe’ye Jorge Jesus sonrası Brezilyalı yıldız! Transferde flaş Vitor Pereira detayı...

Jorge Jesus'la anlaştıktan sonra transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe çok önemli isimleri listesine almış durumda...

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