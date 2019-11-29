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Fenerbahçe'ye dünya yıldızı sol bek! Herkes Kolarov'u beklerken...
Sezonu zirvede tamamlayarak hem 4. yıldızı takmayı hem de Şampiyonlar Ligi'ne katılarak kasasını doldurmayı amaçlayan Fenerbahçe'de ara transfer dönemi çalışmaları tam gaz devam ediyor. Sol bek transferine öncelik veren ve adı sık sık Aleksandar Kolarov ile anılan sarı-lacivertlilerin başka bir dünya yıldızı için girişimlere başladığı iddia edildi. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...
Giriş Tarihi: 29.11.2019 14:48 Güncelleme Tarihi: 29.11.2019 14:53
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