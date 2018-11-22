Fenerbahçeye büyük müjde!

22 Kasım 2018, Perşembe
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Fenerbahçe'ye büyük müjde!
Devre arası transfer dönemi yaklaşırken Fenerbahçe'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan oyunculardan müjdeli haberler geldi.
Giriş Tarihi: 22.11.2018 11:43 Güncelleme Tarihi: 22.11.2018 12:00
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