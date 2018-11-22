    22 Kasım 2018, Perşembe

    A SPOR GALERİ

    Fenerbahçe'ye büyük müjde!

    Devre arası transfer dönemi yaklaşırken Fenerbahçe'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan oyunculardan müjdeli haberler geldi.

    Giriş Tarihi: 22.11.2018 11:43 Güncelleme Tarihi: 22.11.2018 12:00
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    Fenerbahçeye büyük müjde!

    Fenerbahçe'de affedilme umutları kalmayan Aatıf Chahechouhe ve Nabil Dirar, bir yarım sezon daha kadro dışı kalmak istemiyor.

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    Fenerbahçeye büyük müjde!

    İki futbolcu da Ocak ayından Fenerbahçe'den ayrılmaya sıcak bakıyor.

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    Fenerbahçeye büyük müjde!

    Futbol Arena'nın haberine göre; Takımdan ayrılmayacağını kesin dille ifade eden Kameni'nin yanı sıra Aatıf Chahechouhe ve Nabil Dirar'ın olumlu tavrı yönetimde memnuniyet yarattı.

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    Fenerbahçeye büyük müjde!

    Sarı-lacivertli yönetim bu iki ismi elden çıkararak hem yabancı kontejanını düşürecek hem de mali yükten kurtulmayı hedefliyor.

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    Fenerbahçeye büyük müjde!

    Aatıf Chahechouhe ve Nabil Dirar'ın maaş yükünü bertaraf edecek olan Fenerbahçe, bu futbolculardan bonsevis elde etmeyi de umuyor.

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