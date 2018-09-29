    30 Eylül 2018, Pazar

    A SPOR GALERİ

    Fenerbahçe'ye Andre Ayew'den müjdeli haber!

    Galler kulübü, en yüksek rakamı ödediği Ganalı oyuncuyu kadrosunda tutmayacak.

    Giriş Tarihi: 29.09.2018 23:26 Güncelleme Tarihi: 29.09.2018 23:42
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    Fenerbahçe'ye Andre Ayew'den müjdeli haber!
    Fenerbahçeye Andre Ayewden müjdeli haber!

    Sezon başında Fenerbahçe'nin Swansea City'den kiraladığı Andre Ayew'i Galler kulübü, elden çıkarmak için sarı lacivertlilere kolaylık sağlayacak.

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    Fenerbahçe'ye Andre Ayew'den müjdeli haber!
    Fenerbahçeye Andre Ayewden müjdeli haber!

    İngiltere Championship'te mücadele eden Swansea, hem Premier Lig'e yükselmek hem de ekonomik yapıyı düzeltmek için maaş skalasında düzenlemeye gideceğini açıkladı.

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    Fenerbahçe'ye Andre Ayew'den müjdeli haber!
    Fenerbahçeye Andre Ayewden müjdeli haber!

    Bu nedenle de takımda en yüksek maaşı alan Ayew'i kadrosunda düşünmüyor.

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    Fenerbahçe'ye Andre Ayew'den müjdeli haber!
    Fenerbahçeye Andre Ayewden müjdeli haber!

    Ayew'in, Fenerbahçe forması ile 6 maçta 2 golü bulunuyor.

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    Fenerbahçe'ye Andre Ayew'den müjdeli haber!
    Fenerbahçeye Andre Ayewden müjdeli haber!

    Ganalı oyuncunun sarı-lacivertli takımda kalmak istediği ve Comolli'nin de Benzia ile birlikte Ayew'i bonservisleriyle beraber takıma katılması için uğraştığı gelen haberler arasında.

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