06 Haziran 2020, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'ye Alman Panzeri! 10 numara...

Sarı Kanarya'nın hoca adaylarından Nenad Bjelica, Chelsea'nin geçen yıl Atalanta'ya kiraladığı 25 yaşındaki 10 numarayı işaret etti. Yönetim harekete geçti.

Giriş Tarihi: 06.06.2020 02:22 Güncelleme Tarihi: 06.06.2020 06:37
ABONE OL
  • 1
  • 8
Fenerbahçe'ye Alman Panzeri! 10 numara...

Corona virüsü vakalarının düşmesinin ardından 27. hafta maçlarıyla yeniden başlayacak olan Süper Lig'de Hes Kablo Kayserispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de yaz transfer dönemi için çalışmalara start verildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 8
Fenerbahçe'ye Alman Panzeri! 10 numara...

Dünyanın dört bir yanından oyuncu takibini sürdüren Fenerbahçe'nin transfer hedefindeki isimlerden biri daha ortaya çıktı.

  • 3
  • 8
Fenerbahçe'ye Alman Panzeri! 10 numara...

Teknik direktör Nenad Bjelica ile yeni sezon için anlaşmayı planlayan sarı-lacivertli yönetim, Hırvat teknik adamın tavsiye ettiği Mario Pasalic için düğmeye bastı.

  • 4
  • 8
Fenerbahçe'ye Alman Panzeri! 10 numara...

Chelsea'nin geçen sezon İtalya ekibi Atalanta'ya kiraladığı oyuncu için harekete geçen sarı-lacivertli yönetim, İngliiz kulübüyle temas kurdu ve satın alma opsiyonlu kiralama konusunda teklif yapıldı.

  • 5
  • 8
Fenerbahçe'ye Alman Panzeri! 10 numara...

Bjelica'nın, "Mutlaka alınmalı. Beklenen patlamayı Türkiye'de yapabilir" dediği Pasalic konusunda Kanarya'nın önündeki en büyük engel kiralık oynadığı Atalanta'nın da onu istemesi.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör