    23 Ağustos 2018, Perşembe

    A SPOR GALERİ

    Fenerbahçe'nin rekor bonservis bedeliyle sattığı 17 futbolcu

    Fenerbahçe tarihinde en yüksek bonservis bedeliyle satılan oyuncuları sizler için derledik! İşte Fenerbahçe'nin rekor satışları...

    Giriş Tarihi: 23.08.2018 10:40 Güncelleme Tarihi: 23.08.2018 10:45
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    • 18
    Fenerbahçe'nin rekor bonservis bedeliyle sattığı 17 futbolcu
    Fenerbahçenin rekor bonservis bedeliyle sattığı 17 futbolcu

    Fenerbahçe tarihinin en pahalı 17 satışı

    Giuliano'yu 10.5 milyon euroya Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nasr'a gönderen Fenerbahçe bu kez Josef'i satmaya hazırlanıyor. İşte tarihinde en çok gelir elde ettiği 17 transfer...

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    Fenerbahçe'nin rekor bonservis bedeliyle sattığı 17 futbolcu
    Fenerbahçenin rekor bonservis bedeliyle sattığı 17 futbolcu

    MATEJA KEZMAN

    Bonservis kazancı: 3,7 milyon euro

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    Fenerbahçe'nin rekor bonservis bedeliyle sattığı 17 futbolcu
    Fenerbahçenin rekor bonservis bedeliyle sattığı 17 futbolcu

    ISSIAR DIA

    Bonservis kazancı: 4 mliyon euro

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    Fenerbahçe'nin rekor bonservis bedeliyle sattığı 17 futbolcu
    Fenerbahçenin rekor bonservis bedeliyle sattığı 17 futbolcu

    SALİH UÇAN

    Bonservis ücreti: 4,75 milyon euro

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    Fenerbahçe'nin rekor bonservis bedeliyle sattığı 17 futbolcu
    Fenerbahçenin rekor bonservis bedeliyle sattığı 17 futbolcu

    VIOREL MOLDOVAN

    Bonservis kazancı: 5 milyon euro

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