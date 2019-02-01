01 Şubat 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu!

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe ile Göztepe karşı karşıya geliyor.

İşte ilk 11'ler...

Giriş Tarihi: 01.02.2019 18:52 Güncelleme Tarihi: 01.02.2019 19:35
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  • 23
Fenerbahçenin ilk 11i belli oldu!

Volkan Demirel

  • 2
  • 23
Fenerbahçenin ilk 11i belli oldu!

Isla

  • 3
  • 23
Fenerbahçenin ilk 11i belli oldu!

Neustadter

  • 4
  • 23
Fenerbahçenin ilk 11i belli oldu!

Sadık Çiftpınar

  • 5
  • 23
Fenerbahçenin ilk 11i belli oldu!

İsmail Köybaşı

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