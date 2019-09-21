21 Eylül 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'nin golü öncesi korner var mı ? İşte o anlar...

Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, sahasında Ankaragücü'nü ağırladı. Ev sahibi ekip 1-0 geriye düştüğü mücadeleden Zanka ve Muriç'in golleriyle 2-1 kazanmayı bildi. Fenerbahçe'nin ilk golü öncesi verilen korner kararı büyük tartışmalara sebep oldu. İşte o anlar...

Giriş Tarihi: 21.09.2019 23:00 Güncelleme Tarihi: 21.09.2019 23:01
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Fenerbahçe'nin golü öncesi korner var mı ? İşte o anlar...

Fenerbahçe'nin Ankaragücü karşısında beraberlik golünü bulduğu korner, tartışma yarattı.


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Fenerbahçe'nin golü öncesi korner var mı ? İşte o anlar...

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Fenerbahçe'nin golü öncesi korner var mı ? İşte o anlar...

19. dakikada Ozan Tufan'ın kaleye çektiği şutun Ankaragücü savunmacısı Pazdan'a çarptığı kararını veren maçın hakemi Abdülkadir Bitigen, korner kararını verdi.



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Fenerbahçe'nin golü öncesi korner var mı ? İşte o anlar...
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Fenerbahçe'nin golü öncesi korner var mı ? İşte o anlar...

Ankaragücü cephesi, bu pozisyonun korner olmadığı yönünde itirazda bulundu.

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