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Fenerbahçeli yıldızdan olay sözler! 'Ölmek gerekecekse ilk ölmesi gereken kişi benim'
Futbol dünyasına damga vuran hocalar ve futbolcular, sözleriyle de unutulmazlar arasına girdi. Oynattıkları ve oynadıkları futbol ile futbolseverleri hayran bırakan birçok isim aynı zamanda açıklamalarıyla da dikkat çekti. İşte futbol adamlarının unutulmaz sözleri.
Giriş Tarihi: 11.05.2019 10:07 Güncelleme Tarihi: 26.12.2019 10:51
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