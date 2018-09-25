    26 Eylül 2018, Çarşamba

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    Fenerbahçeli yetkiliden flaş Cocu açıklaması!

    Fenerbahçe'den bir yetkili sarı-lacivertli takımda neler yaşandığını Takvim'e özetledi. İşte Takvim Gazetesi'nde yer alan o haber:

    Giriş Tarihi: 25.09.2018 23:24 Güncelleme Tarihi: 25.09.2018 23:30
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    Fenerbahçeli yetkiliden flaş Cocu açıklaması!
    Fenerbahçeli yetkiliden flaş Cocu açıklaması!

    Zagreb faciası sonrası koltuğu sallanan Cocu'nu derbi sonrası biraz zaman kazansa da Hollandalı teknik adamın Fenerbahçe'deki geleceği çok da parlak görünmüyor.

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    Fenerbahçeli yetkiliden flaş Cocu açıklaması!
    Fenerbahçeli yetkiliden flaş Cocu açıklaması!

    Takvim'in haberine göre kulüpten bir yetkili, futbolcuların tamamının Cocu'nun gideceğini hissettiğini ve bu durumun otorite boşluğuna sebep olduğunu söyledi. İşte takımdaki son durum:

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    Fenerbahçeli yetkiliden flaş Cocu açıklaması!
    Fenerbahçeli yetkiliden flaş Cocu açıklaması!

    FUTBOLCULAR AYNI FİKİRDE DEĞİL

    1- Futbolcular Cocu'nun gideceğini hissetti. Bu nedenle taşın altına elini sokmuyor…

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    Fenerbahçeli yetkiliden flaş Cocu açıklaması!
    Fenerbahçeli yetkiliden flaş Cocu açıklaması!

    2- Oyuncular takımın kurgusu ve sistemi hakkında hoca ile aynı fikirde değil…

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    Fenerbahçeli yetkiliden flaş Cocu açıklaması!
    Fenerbahçeli yetkiliden flaş Cocu açıklaması!

    KALİTESİZ GİBİ GÖZÜKÜYORLAR!

    3- Orta sahanın dirençsiz oluşu nedeniyle hem savunma oyuncuları yıpranıyor. Hem de hücum yeterince beslenemiyor…

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