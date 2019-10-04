Fenerbahçeli Serdar Aziz tanınmaz halde! Bambaşka biri olmuş

Geçtiğimiz sezon en çok konuşulan transferlerinden biri olmuştu. Galatasaray forması giydiği dönem karın ağrısı şikayetiyle maça çıkmayan ardından eşi Tuğçe Aziz ile Maldivler tatiline çıkan Serdar Aziz, Fatih Terim tarafından istenmemişti. Bu kriz, Serdar Aziz'in Fenerbahçe'ye transferi ile son bulmuştu. Bu transfer ile tüm gözleri üzerine çeken Serdar Aziz'in yıllar öncesine ait bir görüntüsü ortaya çıktı. Ama ne görüntü! Serdar Aziz'in inanılmaz değişimine inanamayacaksınız.