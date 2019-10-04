04 Ekim 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Fenerbahçeli Serdar Aziz tanınmaz halde! Bambaşka biri olmuş

Geçtiğimiz sezon en çok konuşulan transferlerinden biri olmuştu. Galatasaray forması giydiği dönem karın ağrısı şikayetiyle maça çıkmayan ardından eşi Tuğçe Aziz ile Maldivler tatiline çıkan Serdar Aziz, Fatih Terim tarafından istenmemişti. Bu kriz, Serdar Aziz'in Fenerbahçe'ye transferi ile son bulmuştu. Bu transfer ile tüm gözleri üzerine çeken Serdar Aziz'in yıllar öncesine ait bir görüntüsü ortaya çıktı. Ama ne görüntü! Serdar Aziz'in inanılmaz değişimine inanamayacaksınız.

Giriş Tarihi: 04.10.2019 22:45 Güncelleme Tarihi: 04.10.2019 22:49
  • 1
  • 172
Fenerbahçeli Serdar Aziz tanınmaz halde! Bambaşka biri olmuş

Galatasaray'da maça çıkmayıp ardından eşi ile Maldivler'e tatile giden ardından Fenerbahçe'ye transfer olan Serdar Aziz, geçtiğimiz sezonun en çok konuşulan isimlerinden biri olmuştu.

Attığı her adım dikkatle takip edilen Serdar Aziz'in yıllar öncesine ait bir fotoğrafı ortaya çıktı. Bu fotoğrafı görünce Serdar Aziz'i tanıyamayacaksınız.

  • 2
  • 172
Fenerbahçeli Serdar Aziz tanınmaz halde! Bambaşka biri olmuş

HEPSİ ESTETİK HARİKASI

Alper Potuk - Fenerbahçeli futbolcu burun estetiği yaptıranlardan.

  • 3
  • 172
Fenerbahçeli Serdar Aziz tanınmaz halde! Bambaşka biri olmuş

Erkan Zengin - Türk asıllı İsveçli milli futbolcu da burnundan ameliyat oldu.

  • 4
  • 172
Fenerbahçeli Serdar Aziz tanınmaz halde! Bambaşka biri olmuş

Ronaldo - Portekizli yıldızın büyük değişimi sık sık gündeme geliyor.

  • 5
  • 172
Fenerbahçeli Serdar Aziz tanınmaz halde! Bambaşka biri olmuş

Profesyonel futbola ilk başladığı yıllardaki halinden eser olmayan Ronaldo'nun dişlerinin yanı sıra burnuna, alnına ve kırışıklıklarına da müdahale ettirdi.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör