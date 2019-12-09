09 Aralık 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'den sürpriz transfer harekatı! İşte hedefteki yıldız isim

Tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bıraktıktan sonra mutlak şampiyonluk parolasıyla yeni sezona giriş yapan ancak gösterdiği inişli çıkışlı performansla ilk 14 haftayı 25 puanla 5. sırada geçen Fenerbahçe'de ocak ayı için çalışmalar başladı. Süper Lig'de ilk yarının bitimine 3 hafta kalan arayışlarını hızlandıran sarı-lacivertliler, yıldız oyuncunun transferi için girişimlere başladı. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 09.12.2019 22:21 Güncelleme Tarihi: 09.12.2019 22:24
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Fenerbahçe'den sürpriz transfer harekatı! İşte hedefteki yıldız isim

Süper Lig'in 14. haftasında sahasında ağırladığı Gençlerbirliği'ni 5-2 mağlup eden Fenerbahçe'de gözler ara transfer dönemine çevrildi.

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Fenerbahçe'den sürpriz transfer harekatı! İşte hedefteki yıldız isim

Sezonun ikinci yarısında zirve yarışında emin adımlarla yürümek isteyen Kanarya, takımda birçok değişiklik yapmayı planlıyor.

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Fenerbahçe'den sürpriz transfer harekatı! İşte hedefteki yıldız isim

Sarı-lacivertliler, teknik direktör Ersun Yanal'ın kadroda düşünmediği Miha Zajc, Mehmet Ekici, Alper Potuk ve Tolgay Arslan gibi isimleri satarak transfer için kaynak yaratmak istiyor.

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Fenerbahçe'den sürpriz transfer harekatı! İşte hedefteki yıldız isim

Başta sol bek olmak üzere birkaç takviyeyle takımı güçlendirmeyi planlayan Fenerbahçe'de sportif direktör Damien Comolli, transfer gündemi ile ilgili geçtiğimiz günlerde kulüp televizyonuna konuştu.

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Fenerbahçe'den sürpriz transfer harekatı! İşte hedefteki yıldız isim

Fransız futbol adamı yaptığı açıklamada "Önümüzdeki transfer süreci için açıkçası çalışmalarımızı eylül ayından beri yürütüyoruz. Sürekli olarak konuşuyoruz. Çünkü bildiğiniz gibi mali sınırlamalarımız var ve mali sınırlamalar içerisinde gerçekten çok yaratıcı olmalıyız. Elimizde genç oyuncular var ve onları nasıl daha fazla geliştirebiliriz, takıma nasıl daha fazla tecrübeli oyuncular katabiliriz, sürekli olarak bunların konuşmasını gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

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