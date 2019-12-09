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Fenerbahçe'den sürpriz transfer harekatı! İşte hedefteki yıldız isim
Tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bıraktıktan sonra mutlak şampiyonluk parolasıyla yeni sezona giriş yapan ancak gösterdiği inişli çıkışlı performansla ilk 14 haftayı 25 puanla 5. sırada geçen Fenerbahçe'de ocak ayı için çalışmalar başladı. Süper Lig'de ilk yarının bitimine 3 hafta kalan arayışlarını hızlandıran sarı-lacivertliler, yıldız oyuncunun transferi için girişimlere başladı. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...
Giriş Tarihi: 09.12.2019 22:21 Güncelleme Tarihi: 09.12.2019 22:24
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