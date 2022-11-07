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Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! Kimse bunu beklemiyordu

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Yarıştığı iki kulvarda gösterdiği başarılı performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini toplayan Fenerbahçe'de ara transfer dönemi için çalışmalar başladı. Teknik direktör Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda eksik görülen yerlere takviye yapmayı planlayan sarı-lacivertliler, hücum hattı için sürpriz bir ismi gündemine aldı. İşte o isim ve tüm detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe’den sürpriz transfer hamlesi! Kimse bunu beklemiyordu

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, 2022/2023 sezonu öncesi takımın başına dünyaca ünlü teknik adam Jorge Jesus'u getirdi.

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