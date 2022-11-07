Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! Kimse bunu beklemiyordu
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Yarıştığı iki kulvarda gösterdiği başarılı performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini toplayan Fenerbahçe'de ara transfer dönemi için çalışmalar başladı. Teknik direktör Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda eksik görülen yerlere takviye yapmayı planlayan sarı-lacivertliler, hücum hattı için sürpriz bir ismi gündemine aldı. İşte o isim ve tüm detaylar... (FB spor haberi)
Yayın Tarihi: 07.11.2022- 11:07 Güncelleme Tarihi: 07.11.2022- 11:07