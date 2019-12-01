01 Aralık 2019, Pazar
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Fenerbahçe'den Süper Lig'i sallayacak transfer! Yıldız futbolcu İstanbul'a geldi
Tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bıraktıktan sonra yeni sezonda şampiyonluğun en büyük adaylarından olan Fenerbahçe'de ocak ayı için çalışmalar hızlandı. Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda birkaç takviyeyle takımı güçlendirmek için kolları sıvayan sarı-lacivertliler, geçtiğimiz günlerde İstanbul'a getirdiği dünya yıldızını kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...
Giriş Tarihi: 01.12.2019 10:43 Güncelleme Tarihi: 01.12.2019 10:46
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