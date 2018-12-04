05 Aralık 2018, Çarşamba

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Fenerbahçe'den Ocak bombası! İşte listedeki isimler

Devre arası transfer dönemi yaklaşırken Fenerbahçe'de transfer çalışmalarına hız verildi.

Giriş Tarihi: 04.12.2018 22:07 Güncelleme Tarihi: 04.12.2018 22:20
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Fenerbahçeden Ocak bombası! İşte listedeki isimler

Spor Toto Süper Lig'in ilk 14 haftasını 14 puanla 15. sırada tamamlayarak bekleneni veremeyen Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç ve yönetim, Ocak ayı transfer dönemi için harekete geçti. İşte Goal'ün haberine göre, devre arasında sarı-lacivertlilere transfer olabilecek isimler:

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Fenerbahçeden Ocak bombası! İşte listedeki isimler

YACINE BRAHIMI

Fenerbahçe'de bir kanat Valbuena ile ritmini bulurken, diğer kanat Ayew ile aksadı. Sarı lacivertliler, sezon sonunda sözleşmesi sona eren Brahimi'yi uygun bir bonservis ücretiyle devre arasında renklerine katabilir.

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Fenerbahçeden Ocak bombası! İşte listedeki isimler

DANIEL STURRIDGE

Slimani'den bir türlü istediği verimi alamayan sarı lacivertliler, Damien Comolli'nin arasının iyi olduğu Liverpool'un kapısını devre arasında çalabilir. Bu sezon Liverpool'da sadece 147 dk oynayabilen Sturridge, 6 aylığına Fenerbahçe'ye kiralanabilir.

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Fenerbahçeden Ocak bombası! İşte listedeki isimler

WILFRIED BONY

Sezon sonunda Swensea ile olan sözleşmesi sona erecek olan Bony, birçok Türk kulübünün ilgisini çekiyor. Golcü futbolcu, İngiltere'de kaybettiği umutları Fenerbahçe'de bulabilir.

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Fenerbahçeden Ocak bombası! İşte listedeki isimler

ELJERO ELIA

Başakşehir'in tecrübeli yıldızı Elia'nın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Sahada olduğu her dakika kalitesini ispat eden Hollandalı yıldız, takas anlaşmasıyla ya da uygun bir bonservisle takıma kazandırılabilir.

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