Fenerbahçeden Mousa Dembeleye kanca!

24 Kasım 2018, Cumartesi
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Fenerbahçe'den Mousa Dembele'ye kanca!
Bonservisi elinde oyunculara yönelen Comolli, Belçikalı orta saha Mousa Dembele ile İngiltere'de bir araya gelecek.
Giriş Tarihi: 24.11.2018 01:16 Güncelleme Tarihi: 24.11.2018 07:49
- 1
- 20
Fenerbahçe'den Moussa Dembele'ye kanca
- 2
- 20
- 3
- 20
- 4
- 20
- 5
- 20
Daha Fazla Gör
- Dünya Kupası finali
- Canlı Yayın
- Galatasaray haberleri
- Fenerbahçe haberleri
- Beşiktaş haberleri
- Trabzonspor haberleri
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı
- Fatih Terim'den transfer operasyonu!
- Fenerbahçe'den Martin Skrtel’e yeni sözleşme
- Koeman’la Tolgay zirvesi
- Bursa’da gençler sahnede
- Galatasaray Origi'yi resmen istedi
- Galatasaray'da Maicon, Feghouli ve Eren Derdiyok satış listesinde