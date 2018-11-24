24 Kasım 2018, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'den Mousa Dembele'ye kanca!

Bonservisi elinde oyunculara yönelen Comolli, Belçikalı orta saha Mousa Dembele ile İngiltere'de bir araya gelecek.

Giriş Tarihi: 24.11.2018 01:16 Güncelleme Tarihi: 24.11.2018 07:49
  • 1
  • 20
Fenerbahçe'den Moussa Dembele'ye kanca
Fenerbahçeden Moussa Dembeleye kanca

Fenerbahçe geçtiğimiz yaz ayında düştüğü yanlışa düşmemek için transferde elini çabuk tutuyor.

  • 2
  • 20
Fenerbahçeden Mousa Dembeleye kanca!

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan yıldızlara yönelen sportif direktör Comolli, İspanyol yıldız Fabregas'ın ardından Mousa Dembele'ye de kanca attı.

  • 3
  • 20
Fenerbahçeden Mousa Dembeleye kanca!

Comolli, Belçikalı yıldızla İngiltere'de bir araya gelecek.

  • 4
  • 20
Fenerbahçeden Mousa Dembeleye kanca!

COMOLLI MENAJERİ İLE ARKADAŞ

Dembele'nin menajeri ile de yakın ilişkileri bulunan Comolli, diğer Avrupa kulüplerinin önüne geçmek için çabuk hareket edecek.

  • 5
  • 20
Fenerbahçeden Mousa Dembeleye kanca!

82 KEZ BELÇİKA FORMASI GİYDİ

31 yaşında ve 1.85 boyunda olan Dembele, 82 kez Belçika Milli Takımın'da yer alarak kalitesini ispatlamış bir isim.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör