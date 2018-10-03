    04 Ekim 2018, Perşembe

    A SPOR GALERİ

    Fenerbahçe'den Leonardo Jardim'e gözaltı

    Gitmesine kesin gözüyle bakılan Phillip Cocu'nun yerine düşünülen adaylar arasına yeni bir isim daha eklendi...

    Giriş Tarihi: 03.10.2018 23:46 Güncelleme Tarihi: 03.10.2018 23:47
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    Fenerbahçe'den Leonardo Jardim'e gözaltı
    Fenerbahçeden Leonardo Jardime gözaltı

    Fenerbahçe'de Phillip Cocu artık uzatmaları oynarken, yeni teknik direktör arayışı sürüyor.

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    Fenerbahçe'den Leonardo Jardim'e gözaltı
    Fenerbahçeden Leonardo Jardime gözaltı

    Fenerbahçe, Monaco'da durumu sallantıda olan Leonardo Jardim'i de takibe aldı.

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    Fenerbahçe'den Leonardo Jardim'e gözaltı
    Fenerbahçeden Leonardo Jardime gözaltı

    Monaco'da sezona iyi başlayamayan Portekizli çalıştırıcının takibe alındığı iddia edildi.

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    Fenerbahçe'den Leonardo Jardim'e gözaltı
    Fenerbahçeden Leonardo Jardime gözaltı

    Koltuğu sallantıda olan Jardim kovulursa, temasa geçileceği ileri sürülüyor. 44 yaşındaki Jardim, Mbappe'yi dünya futboluna sunan adam olarak da biliniyor.

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    Fenerbahçe'den Leonardo Jardim'e gözaltı
    Fenerbahçeden Leonardo Jardime gözaltı

    Öte yandan, boşta olan Montella ile de önümüzdeki günlerde temas kurulması bekleniyor.

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