Fenerbahçeden Leonardo Jardime gözaltı

Fenerbahçe'den Leonardo Jardim'e gözaltı

Gitmesine kesin gözüyle bakılan Phillip Cocu'nun yerine düşünülen adaylar arasına yeni bir isim daha eklendi...

Giriş Tarihi: 03.10.2018 23:46 Güncelleme Tarihi: 03.10.2018 23:47 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





