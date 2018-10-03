Fenerbahçeden Leonardo Jardime gözaltı

04 Ekim 2018, Perşembe
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Fenerbahçe'den Leonardo Jardim'e gözaltı
Gitmesine kesin gözüyle bakılan Phillip Cocu'nun yerine düşünülen adaylar arasına yeni bir isim daha eklendi...
Giriş Tarihi: 03.10.2018 23:46 Güncelleme Tarihi: 03.10.2018 23:47
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