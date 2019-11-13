13 Kasım 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'den kaçarak ayrılmıştı! Yıldız futbolcunun son halini görenler inanamıyor...

Birçoğu dünyanın konuştuğu isimlerden. Ve yıllar onları öyle bir değiştirdi ki, kimisine ilaç gibi geldi kimisi içinde işler pek iyi gitmedi. Onlardan biri Fenerbahçe'den kaçarak uzaklaşan Ariel Ortega. 2002-2003 sezonu için Fenerbahçe ile el sıkışan ancak kısa bir macera sonrası kaçan Ariel Ortega'nın yıllar sonraki hali sizi çok şaşırtacak...

Giriş Tarihi: 13.11.2019 12:26 Güncelleme Tarihi: 13.11.2019 12:49
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Fenerbahçe'den kaçarak ayrılmıştı! Yıldız futbolcunun son halini görenler inanamıyor...

Tarihler 1 Temmuz 2002'yi gösterdiğinde Arjantinli yıldız Ariel Ortega, kendisini Fenerbahçe'ye bağlayacak sözleşmeye imzasını atmıştı. Ancak ne kendisinin Fenerbahçe'ye ne de taraftarın Ortega'ya kanı bir türlü ısınmadı. Kendisi kitabında da zaten bunlar söz etti. Peki yıllar Ariel Ortega'yı nasıl değiştirdi.? Son halini görünce çok şaşırakcasınız...

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Fenerbahçe'den kaçarak ayrılmıştı! Yıldız futbolcunun son halini görenler inanamıyor...

Batista

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Fenerbahçe'den kaçarak ayrılmıştı! Yıldız futbolcunun son halini görenler inanamıyor...
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Fenerbahçe'den kaçarak ayrılmıştı! Yıldız futbolcunun son halini görenler inanamıyor...
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Fenerbahçe'den kaçarak ayrılmıştı! Yıldız futbolcunun son halini görenler inanamıyor...

Cordoba

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