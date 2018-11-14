    14 Kasım 2018, Çarşamba

    A SPOR GALERİ

    Fenerbahçe'den dev transfer!

    Devre arası transfer döneminde kadrosuna takviye yapmak isteyen Fenerbahçe çalışmalara başladı.

    Giriş Tarihi: 14.11.2018 11:48 Güncelleme Tarihi: 14.11.2018 12:01
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    Fenerbahçeden dev transfer!

    Sportif direktör Damien Comolli'nin hedefindeki isim Liverpool'da fazla forma şansı bulamayan Joel Matip.

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    Fenerbahçeden dev transfer!

    Fransız futbol adamı, temaslara başladığı Matip'i kiralık olarak kadroya katmayı planlıyor.

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    Fenerbahçeden dev transfer!

    27 yaşındaki Kamerunlu futbolcuyu Fenerbahçe'nin yanı sıra Fulham da kadrosuna katmak istiyor.

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    Fenerbahçeden dev transfer!

    Matip bu sezon Liverpool'da 7 maçta 272 dakika forma giydi ve 1 gol kaydetti.

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    Fenerbahçeden dev transfer!

    Futbol kariyerine Almanya'da başlayan Matip, VFL Bochum, SC Weitmar 45 ve Schalke 04 altyapılarında forma giydi.

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