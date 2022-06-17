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Fenerbahçe’den çifte transfer bombası! Jorge Jesus onay verdi

Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Jorge Jesus onay verdi

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yaz transfer dönemine bomba gibi bir giriş yapan Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor. Lincoln Henrique ve Bruma'ya imza attıran sarı-lacivertliler, teknik direktör Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda çalışmalarına devam ediyor. Yeni sezon öncesi birkaç takviye daha yaparak şampiyonluk yarışına güçlü bir kadroyla girmek isteyen sarı-lacivertliler, iki yıldız ismin transferi için düğmeye bastı. İşte o futbolcular ve tüm detaylar... (FB spor haberi)
Yayın Tarihi: 17.06.2022- 16:12
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Fenerbahçe’den çifte transfer bombası! Jorge Jesus onay verdi

Geride bıraktığımız sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'de taraftarı heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor.

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