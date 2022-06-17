Fenerbahçe’den çifte transfer bombası! Jorge Jesus onay verdi

Geride bıraktığımız sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'de taraftarı heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertliler, sezonun sona ermesinin ardından İsmail Kartal ile yollarını ayırarak takımın başında dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus'u getirmişti. Portekizli teknik adamın göreve başlamasının ardından transfer çalışmalarını hızlandıran sarı-lacivertliler, takviyelerini tek tek açıklamaya başladı. Kanarya, ilk olarak Santa Clara forması giyen Lincoln Henrique'yi kadrosuna kattı. Sarı-lacivertliler, Brezilyalı futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzaladı. Lincoln takviyesiyle transfer perdesini açan sarı-lacivertliler, kanat mevkisini de PSV forması giyen Bruma ile güçlendirdi. Kanarya, bir dönem Galatasaray formasını da terleten Portekizli oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiraladı. Lincoln Henrique ve Bruma takviyeleriyle yaz transfer dönemine giriş yapan Fenerbahçe, transferde hız kesmiyor. Teknik direktör Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda eksik görülen yerleri güçlendirmeyi hedefleyen sarı-lacivertliler, iki oyuncuyu daha kadrosuna katmak için düğmeye bastı. İşte o isimler... SOL BEKE WELINTON Geçtiğimiz sezon sol bek bölgesinde sıkıntı yaşayan ve bu bölgede Ferdi Kadıoğlu'nu kullanan Fenerbahçe, aradığı sol beki Brezilya'da buldu. Yönetim, Brezilya ekibi Sao Paulo'da forma giyen Welington'u takıma kazandırmak için harekete geçti. Sarı-lacivertlilerin önümüzdeki hafta Sao Paulo'lu yetkililerle bir araya gelerek transfer görüşmesi gerçekleştireceği öğrenildi. 3 MİLYON EURO TEKLİF EDİLECEK Fenerbahçe'nin 21 yaşındaki futbolcu için 3 milyon Euro bonservis bedeli önereceği iddia edildi. WELINGTON KİMDİR? Tam adı Welington Damascena Santos olan futbolcu, 19 Şubat 2001 tarihinde Sao Paulo'da dünyaya geldi. Futbola Sao Paulo altyapısında başlayan Brezilyalı futbolcu, Mart 2021'de A takıma yükseldi. Geçtiğimiz sezon 20 maçta görev alan Welington, 1 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi. Kulübüyle olan sözleşmesi Aralık 2024'e kadar devam eden 21 yaşındaki sol bekin güncel piyasa değeri ise 2.5 milyon Euro. Welington transferi için somut adım atmaya hazırlanan Fenerbahçe'de forvet transferi için de çalışmalar sürüyor. Adı Alexander Sörloth, Wout Weghorst, Vincent Aboubakar ve Erison gibi isimlerle anılan sarı-lacivertlilerle ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. FENERBAHÇE'YE RAFAEL NAVARRO ÖNERİSİ Brezilya basınında Palmeiras'ta forma giyen Rafael Navarro'nun menajerler tarafından Fenerbahçe'ye önerildiği yazıldı. İsviçre ekibi Basel'in teklifini reddeden Brezilyalı golcünün Jorge Jesus faktörüyle sarı-lacivertli kulübe transfer olabileceği aktarıldı. Geçtiğimiz sezon 31 maçta görev alan Navarro, 7 gol ve 3 asist kaydetti. RAFAEL NAVARRO KİMDİR? Tam adı Rafael Navarro Leal olan futbolcu 14 Nisan 2000 tarihinde Brezilya'nın Cabo Frio kentinde dünyaya geldi. Futbola Fluminense altyapısında başlayan Brezilyalı forvet, Atletico Goianiense ve Botafogo altyapılarında da forma giydi. Ocak 2021'de Botafogo A takımına yükselen 22 yaşındaki santrfor, Ocak 2022'de Palmeiras'a transfer oldu. Güncel piyasa değeri 4 milyon Euro olan Rafael Navarro'nun kulübüyle olan sözleşmesi Aralık 2026'ya kadar devam ediyor.