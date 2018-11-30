01 Aralık 2018, Cumartesi

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Fenerbahçe'de yeni teknik direktör belli oluyor! İşte Ali Koç'un istediği isim

Sezon başında takımın başına getirilen Hollandalı teknik direktör Phillip Cocu'nun görevine son veren ve yola yardımcı antrenör Erwin Koeman'la devam eden Fenerbahçe'de yeni teknik direktörün haftaya açıklanması bekleniyor.

Giriş Tarihi: 30.11.2018 23:57 Güncelleme Tarihi: 01.12.2018 07:48
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Fenerbahçede yeni teknik direktör belli oluyor! İşte Ali Koçun istediği isim

Ligdeki kötü gidişe bir türlü dur diyemeyen Fenerbahçe birkez daha teknik adam operasyonu için düğmeye bastı...

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Fenerbahçede yeni teknik direktör belli oluyor! İşte Ali Koçun istediği isim

Geçici olarak göreve getirilen Erwin Koeman'la yola devam etme kararından vazgeçen Sarı-Lacivertliler, pazartesi günü oynanacak Kasımpaşa maçını bekliyor.

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Fenerbahçede yeni teknik direktör belli oluyor! İşte Ali Koçun istediği isim

Yöneticiler karşılaşma sonrasında önce Koeman'la görüşerek yolları resmen ayıracak. Ardından da listedeki teknik adamlarla görüşülecek.

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Fenerbahçede yeni teknik direktör belli oluyor! İşte Ali Koçun istediği isim

Takvim'in haberine göre; listenin ilk sırasında Tayfun Korkut var.

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Fenerbahçede yeni teknik direktör belli oluyor! İşte Ali Koçun istediği isim

ÇOK ÖNEMLİ BİR TECRÜBE EDİNDİ

Yönetimhem ligi bilmesi hem de düşük maliyetli olması Korkut'a sıcak bakıyor.

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