    09 Ağustos 2018, Perşembe

    A SPOR GALERİ

    Fenerbahçe'de Valbuena için hesap zamanı

    Fenerbahçe'de yönetim, 34 yaşındaki Valbuena'nın çıkarken gösterdiği sinirli tavırları nedeniyle görüşme yapacak. Tecrübeli orta sahaya para cezası da kesilebilir

      Giriş Tarihi: 09.08.2018 10:54 Güncelleme Tarihi: 09.08.2018 10:56
      • 1
      • 10
      Fenerbahçe'de Valbuena için hesap zamanı
      Fenerbahçede Valbuena için hesap zamanı

      İlk 11'de başladığı Benfica karşılaşmasında oyundan alınmasına tepki gösteren Mathieu Valbuena'ya yönetimden uyarı geliyor.

      • 2
      • 10
      Fenerbahçe'de Valbuena için hesap zamanı
      Fenerbahçede Valbuena için hesap zamanı

      Sarı-lacivertli yönetimin, oyundan çıkarken sinirli hareketler yapıp tepki çeken tecrübeli futbolcu ile görüşerek bu hareketlerinin hesabını soracak.

      • 3
      • 10
      Fenerbahçe'de Valbuena için hesap zamanı
      Fenerbahçede Valbuena için hesap zamanı

      Valbuena'nın karşılaşmadaki performansını da yeterli bulmayan yöneticilerin üstüne bir de agresif hareketler sergileyen Fransız futbolcuya para cezası kesebileceği gelen haberler arasında.

      • 4
      • 10
      Fenerbahçe'de Valbuena için hesap zamanı
      Fenerbahçede Valbuena için hesap zamanı

      34 yaşındaki oyuncu için son dönemde gündeme gelen diğer opsiyon ise yolları ayırma üzerine...

      • 5
      • 10
      Fenerbahçe'de Valbuena için hesap zamanı
      Fenerbahçede Valbuena için hesap zamanı

      KOCAMAN'LA YEDEKTİ

      Valbuena'nın performansının düşmesi ve ilerleyen yaşı nedeniyle zorda kalmak istemeyen Fenerbahçe yönetiminin, menajerini İstanbul'a çağırdığ belirtildi.

      BİZE ULAŞIN
      Daha Fazla Gör