Fenerbahçe'de transfer hareketliliği! Arjantinliler o ismin peşine düştü
Fenerbahçe ara transfer döneminde gaza bastı. Sarı-lacivertliler bu noktada ilk olarak Samet Akaydin'i kadrosuna kattı. Yönetim bu ara dönemde en az 2 transfer daha yapmak istiyor. Sarı-lacivertlilerde bir diğer konu ise ayrılacak oyuncular olup olmayacağı. Buna göre sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Arjantin basınına göre Fenerbahçe'nin yıldızı takımdan ayrılabilir. İşte detaylar... FB SPOR HABERLERİ...
Yayın Tarihi: 14.01.2023- 11:04 Güncelleme Tarihi: 14.01.2023- 11:08