16 Ocak 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'de Tolgay Arslan şoku!

Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy, Serdar Aziz ile birlikte Tolgay Arslan'ın Sarı-Lacivertli kulübe gelmek istediklerini açıklamıştı.

Giriş Tarihi: 16.01.2019 19:22 Güncelleme Tarihi: 16.01.2019 19:23
  • 1
  • 10
Fenerbahçede Tolgay Arslan şoku!

Bu gelişmenin ardından gözler Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki Tolgay pazarlığına çevrilmişti.

  • 2
  • 10
Fenerbahçede Tolgay Arslan şoku!

Hürriyet'in haberine göre, görüşmeleri Siyah-Beyazlı ekibin ikinci başkanı Serdar Adalı ile Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy yürütüyordu.

  • 3
  • 10
Fenerbahçede Tolgay Arslan şoku!

Tolgay Arslan için Beşiktaş'a gelen ilk teklif, Kartal'ın talip olduğu sağ bek Şener artı 2 milyon Euro'ydu.

  • 4
  • 10
Fenerbahçede Tolgay Arslan şoku!

Bu öneri kabul görmeyince Kanarya ikinci hamlesini yapıp Şener, Valbuena artı 1 milyon Euro teklif etmişti.

  • 5
  • 10
Fenerbahçede Tolgay Arslan şoku!

FENERBAHÇE'YE BİLDİRİLDİ

Teklifin ardından, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Adalı ile yaptığı görüşmede transferle ilgili ihtimalleri masaya yatırdı.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör