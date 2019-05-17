17 Mayıs 2019, Cuma
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Fenerbahçe'de Subotic sürprizi
Subotic'in St.Etienne ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. 30 yaşındaki futbolcuya bonservis bedeli ödenmeyecek olması bu transferi cazip kılıyor.
Giriş Tarihi: 17.05.2019 00:46 Güncelleme Tarihi: 17.05.2019 07:45
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