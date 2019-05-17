17 Mayıs 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'de Subotic sürprizi

Subotic'in St.Etienne ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. 30 yaşındaki futbolcuya bonservis bedeli ödenmeyecek olması bu transferi cazip kılıyor.

Giriş Tarihi: 17.05.2019 00:46 Güncelleme Tarihi: 17.05.2019 07:45
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Fenerbahçe'de Subotic sürprizi

Fenerbahçe gelecek sezonun planlarını yaparken menajerler Sarı-Lacivertli yönetime Subotic'i önerdi.

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Fenerbahçe'de Subotic sürprizi

Zaten bir süredir yönetimin de listesinde yer alan St.Etienne'li oyuncunun sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması bu transferi cazip kılıyor. 30 yaşındaki tecrübeli futbolcunun bonservisi elinde olacak.

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Fenerbahçe'de Subotic sürprizi

Yıllarca Dortmund'da oynadı

Yıllarca Dortmund'da forma giyen Subotic 10 yıllık Dortmund kariyerinde kaptanlığa kadar yükselmiş ve 2 Bundesliga şampiyonluğu, 2 kez Almanya Kupası, 2 kez de Almanya Süper Kupası zaferi yaşadı.

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Fenerbahçe'de Subotic sürprizi

Bu sezon 28 maçta oynadı

Fransız ekibi Saint Etienne'de bu sezon 28 maçta forma giyen başarılı stoper fileleri 1 kez havalandırdı.

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Fenerbahçe'de Subotic sürprizi

Ersun Yanal'ın da Subotic önerisine sıcak bakması bu transferin gerçekleşme ihtimalini arttırdı.

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