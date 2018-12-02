Fenerbahçede Slimaninin yerine sürpriz golcü geliyor!

02 Aralık 2018, Pazar
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Fenerbahçe'de Slimani'nin yerine sürpriz golcü geliyor!
Sezon başında Premier Lig ekiplerinden Leicester City'den kiraladığı Cezayirli golcü İslam Slimani'den istediği katkıyı alamayan Fenerbahçe'de rota sürpriz bir isme çevrildi.
Giriş Tarihi: 02.12.2018 01:41 Güncelleme Tarihi: 02.12.2018 07:51
- 1
- 15
- 2
- 15
- 3
- 15
- 4
- 15
- 5
- 15
Daha Fazla Gör
- Dünya Kupası finali
- Canlı Yayın
- Galatasaray haberleri
- Fenerbahçe haberleri
- Beşiktaş haberleri
- Trabzonspor haberleri
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı
- Fatih Terim'den transfer operasyonu!
- Fenerbahçe'den Martin Skrtel’e yeni sözleşme
- Koeman’la Tolgay zirvesi
- Bursa’da gençler sahnede