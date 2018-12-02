02 Aralık 2018, Pazar

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'de Slimani'nin yerine sürpriz golcü geliyor!

Sezon başında Premier Lig ekiplerinden Leicester City'den kiraladığı Cezayirli golcü İslam Slimani'den istediği katkıyı alamayan Fenerbahçe'de rota sürpriz bir isme çevrildi.

Giriş Tarihi: 02.12.2018 01:41 Güncelleme Tarihi: 02.12.2018 07:51
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Fenerbahçede Slimaninin yerine sürpriz golcü geliyor!

Ligin 2. yarısında kadrosuna takviye yapmayı hedefleyen Fenerbahçe, sürpriz bir girişime imza attı.

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Fenerbahçede Slimaninin yerine sürpriz golcü geliyor!

Takvim'in haberine göre; Başakşehir'in Bajic'in arkasına santrfor transfer etmek istediğini öğrenen Sarı-Lacivertli yönetim, Adebayor için nabız yokladı.

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Fenerbahçede Slimaninin yerine sürpriz golcü geliyor!

Fenerbahçe yönetimi Togolu santrfor için anlaşma sağlarsa imzalar devre arasında atılacak.

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Fenerbahçede Slimaninin yerine sürpriz golcü geliyor!

AVCI'NIN ONAYI GEREKİYOR

Ancak Adebayor'un Fenerbahçe'ye transferi için Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın da onayının alınması gerektiği de gelen haber haberler arasında.

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Fenerbahçede Slimaninin yerine sürpriz golcü geliyor!

SELEZNYOV BAŞAKŞEHİR'E

Öncelikle Başakşehir'in santrfor takviyesini yapması gerekiyor.

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