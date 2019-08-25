25 Ağustos 2019, Pazar

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Fenerbahçe'de Reyes'ten sonra bir ayrılık daha! Sözleşmesi feshediliyor

Süper Lig'e bomba gibi bir giriş yaparak ilk iki haftayı galibiyetle kapatan Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor. Yeni sezon için kadrosunda radikal değişiklikler yapan ve son olarak Diego Reyes ile yollarını ayıran sarı-lacivertliler, bir isimle daha yollarını ayırıyor. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 25.08.2019 20:38 Güncelleme Tarihi: 25.08.2019 20:59
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Fenerbahçe'de Reyes'ten sonra bir ayrılık daha! Sözleşmesi feshediliyor

Süper Lig'de yeni sezona teknik direktör Ersun Yanal önderliğinde hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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Fenerbahçe'de Reyes'ten sonra bir ayrılık daha! Sözleşmesi feshediliyor

Son olarak deplasmanda karşılaştığı Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup eden sarı-lacivertliler, iç ve dış transferde atapa kalktı.

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Fenerbahçe'de Reyes'ten sonra bir ayrılık daha! Sözleşmesi feshediliyor

Kanarya, geçtiğimiz sezon başında transfer ettiği ancak bekleneni veremeyen Diego Reyes'in sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.

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Fenerbahçe'de Reyes'ten sonra bir ayrılık daha! Sözleşmesi feshediliyor

Sarı-lacivertliler, Meksikalı stoperin yerini çok çabuk doldurdu ve son olarak Marsilya forması giyen Adil Rami'yi İstanbul'a getirdi.

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Fenerbahçe'de Reyes'ten sonra bir ayrılık daha! Sözleşmesi feshediliyor

Fransız stoper, sağlık kontrollerinin ardından Fenerbahçe ile resmi sözleşme imzalayacak.

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