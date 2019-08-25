25 Ağustos 2019, Pazar
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Fenerbahçe'de Reyes'ten sonra bir ayrılık daha! Sözleşmesi feshediliyor
Süper Lig'e bomba gibi bir giriş yaparak ilk iki haftayı galibiyetle kapatan Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor. Yeni sezon için kadrosunda radikal değişiklikler yapan ve son olarak Diego Reyes ile yollarını ayıran sarı-lacivertliler, bir isimle daha yollarını ayırıyor. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...
Giriş Tarihi: 25.08.2019 20:38 Güncelleme Tarihi: 25.08.2019 20:59
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