Fenerbahçe'de Muriç'in yanına süper golcü! Ersun Yanal ısrarla istedi

Süper Lig'in 15. haftasında oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de ocak ayı transfer çalışmaları hız kazandı. Ara transfer döneminde yapacağı birkaç takviyeyle sezonu zirvede tamamlayıp 4. yıldızı takmak isteyen sarı-lacivertliler, golcü transferi için düğmeye bastı. Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, Kosovalı golcü Vedat Muriç'in yanına bir takviye daha yapmak için girişimlerine başladı. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 10.12.2019 22:29 Güncelleme Tarihi: 10.12.2019 22:34 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





