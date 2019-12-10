10 Aralık 2019, Salı

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Fenerbahçe'de Muriç'in yanına süper golcü! Ersun Yanal ısrarla istedi

Süper Lig'in 15. haftasında oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de ocak ayı transfer çalışmaları hız kazandı. Ara transfer döneminde yapacağı birkaç takviyeyle sezonu zirvede tamamlayıp 4. yıldızı takmak isteyen sarı-lacivertliler, golcü transferi için düğmeye bastı. Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, Kosovalı golcü Vedat Muriç'in yanına bir takviye daha yapmak için girişimlerine başladı. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 10.12.2019 22:29 Güncelleme Tarihi: 10.12.2019 22:34
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Fenerbahçe'de Muriç'in yanına süper golcü! Ersun Yanal ısrarla istedi

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Gençlerbirliği, Ülker Stadı'nda kozlarını paylaştı.

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Fenerbahçe'de Muriç'in yanına süper golcü! Ersun Yanal ısrarla istedi

Rakibini Muriç (2), Gustavo, Ferdi ve Kruse'nin golleriyle 5-2 mağlup eden sarı-lacivertliler, 2 hafta aradan sonra galip gelerek rahat bir nefes aldı.

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Fenerbahçe'de Muriç'in yanına süper golcü! Ersun Yanal ısrarla istedi

Başkent ekibi ile oynanan maçın ardından gözünü 15. haftada lider Demir Grup Sivasspor ile oynanacak mücadeleye çeviren sarı-lacivertliler, Sivas temsilcisini mağlup edip zirveye bir adım daha yaklaşmak istiyor.

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Fenerbahçe'de Muriç'in yanına süper golcü! Ersun Yanal ısrarla istedi

Sivas karşısında 3 puan alarak ligde ilk yarının bitimine kısa bir süre kala galibiyet serisi yakalamak isteyen Kanarya'da ocak ayı transfer çalışmaları başladı.

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Fenerbahçe'de Muriç'in yanına süper golcü! Ersun Yanal ısrarla istedi

Sezona hızlı bir giriş yapan ancak ilerleyen haftalarda inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Fenerbahçe, ara transfer döneminde kadrosuna radikal değişiklikler yapmaya hazırlanıyor.

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