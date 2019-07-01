01 Temmuz 2019, Pazartesi
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Fenerbahçe'de Kolarov olmazsa o isim gelecek
Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmayı hedefleyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sırp sol bek Aleksandar Kolarov ile anlaşılmasına rağmen Roma'nın bonservis konusunda diretmesi sebebiyle bu bölge için alternatif arayışına giren Fenerbahçe, aradığı oyuncuyu buldu.
Giriş Tarihi: 01.07.2019 11:50 Güncelleme Tarihi: 01.07.2019 11:52
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