01 Temmuz 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'de Kolarov olmazsa o isim gelecek

Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmayı hedefleyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sırp sol bek Aleksandar Kolarov ile anlaşılmasına rağmen Roma'nın bonservis konusunda diretmesi sebebiyle bu bölge için alternatif arayışına giren Fenerbahçe, aradığı oyuncuyu buldu.

Giriş Tarihi: 01.07.2019 11:50 Güncelleme Tarihi: 01.07.2019 11:52
  • 1
  • 12
Fenerbahçe'de Kolarov olmazsa o isim gelecek

Tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bırakan Fenerbahçe'de gözler yaz transfer dönemine çevrildi.

  • 2
  • 12
Fenerbahçe'de Kolarov olmazsa o isim gelecek

Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Sarı-Lacivertliler, Murat Sağlam ve Max Kruse'yi renklerine bağladı.

  • 3
  • 12
Fenerbahçe'de Kolarov olmazsa o isim gelecek

Her mevkiye oyuncu bakan Kanarya'da Ljubomir Fejsa, Emre Belözoğlu ve Altay Bayındır transferlerinin de açıklanması an meselesi.

  • 4
  • 12
Fenerbahçe'de Kolarov olmazsa o isim gelecek

Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı oyunculardan birisi de Roma'nın yıldız futbolcusu Aleksandar Kolarov...

  • 5
  • 12
Fenerbahçe'de Kolarov olmazsa o isim gelecek

Sırp sol bek ile her konuda anlaşma sağlayan Sarı-Lacivertliler, Roma'nın bonservis konusunda diretmesi sebebiyle Kolarov'un yerine alternatif arayışlarına girdi.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör