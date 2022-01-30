Fenerbahçe’de kanat bombası patlıyor! Brezilya’dan fırsat transferi...

Süper Lig'de lider Trabzonspor'un 17 puan gerisinde kalan Fenerbahçe'de, transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertliler, ligin başlamasının ardından minimum seviye puan kaybederek, toplayabildiği kadar puan toplamak istiyor. Teknik Direktör İsmail Kartal da bu düşüncesini Başkan Ali Koç'a iletirken, Kartal takıma acil transfer istediğini de belirtti. Hücum bölgesine takviye yapmayı hedefleyen Kanarya, Brezilya'dan flaş bir yıldızla ilgilenmeye başladı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)