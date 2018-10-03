Fenerbahçede kadroya büyük operasyon!

03 Ekim 2018, Çarşamba
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Fenerbahçe'de kadroya büyük operasyon!
Arka arkaya alınan şok sonuçlar sebebiyle çalkantılı günler geçiren Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'un, "Bu formanın ağırlığının farkında değiller" sözleri sonrası kadroda revizyon kapıda.
Giriş Tarihi: 03.10.2018 01:21 Güncelleme Tarihi: 03.10.2018 02:03
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