    03 Ekim 2018, Çarşamba

    A SPOR GALERİ

    Fenerbahçe'de kadroya büyük operasyon!

    Arka arkaya alınan şok sonuçlar sebebiyle çalkantılı günler geçiren Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'un, "Bu formanın ağırlığının farkında değiller" sözleri sonrası kadroda revizyon kapıda.

    Giriş Tarihi: 03.10.2018 01:21 Güncelleme Tarihi: 03.10.2018 02:03
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    Fenerbahçe'de kadroya büyük operasyon!
    Fenerbahçede kadroya büyük operasyon!

    Fenerbahçe'de teknik direktör konusunda kararın milli arada verileceği öne sürülürken, sarı lacivertli kulübün daha erken bir zamanda harekete geçeceği iddiaları da ortaya atılmıştı. Fakat kadroya neşter vurulması konusunda bu kadar beklenmeyecek!

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    Fenerbahçe'de kadroya büyük operasyon!
    Fenerbahçede kadroya büyük operasyon!

    Rize maçı sonrası Ali Koç taraftardan özür dilerken, "Bu formanın ağırlığının farkında değiller. Öğrenecekler" sözleriyle futbolculara göndermede bulunmuştu.

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    Fenerbahçe'de kadroya büyük operasyon!
    Fenerbahçede kadroya büyük operasyon!

    Perşembe günü oynanacak Spartak Trnava maçı öncesinde kadroda ciddi bir operasyon gerçekleşecek.

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    Fenerbahçe'de kadroya büyük operasyon!
    Fenerbahçede kadroya büyük operasyon!

    Sakatlığı nedeniyle formasından bir süradir uzak kalan Martin Skrtel, Diego Reyes'in yerine ilk 11'e dönecek.

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    Fenerbahçe'de kadroya büyük operasyon!
    Fenerbahçede kadroya büyük operasyon!

    Kredisini erkenden tüketen Harun Tekin'in yerini kaptan Volkan Demirel'e bırakması neredeyse kesin.

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