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Fenerbahçe'de ilk bomba Tolgay Arslan

F.Bahçe yönetimi, Ersun Yanal'ın istediği milli futbolcu için Beşiktaş ile kısa sürede masaya oturacak.

Giriş Tarihi: 14.12.2018 23:13 Güncelleme Tarihi: 23.01.2019 19:03
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Fenerbahçede ilk bomba Tolgay Arslan

Teknik adam sorununu Ersun Yanal ile çözen Fenerbahçe yönetimi ara transfer çalışmalarına hız verdi...

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Fenerbahçede ilk bomba Tolgay Arslan

Sarı-Lacivertliler ilk olarak Yanal'ın takımda görmek istediği Tolgay Arsan için girişimlerde bulunacak.

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Fenerbahçede ilk bomba Tolgay Arslan

Fenerbahçe yönetiminin kısa süre içinde Beşiktaş ile masaya oturması bekleniyor.

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Fenerbahçede ilk bomba Tolgay Arslan

Sarı-Lacivertliler'in Ozan Tufan- Tolgay Arslan takasını teklif edeceği belirtiliyor.

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Fenerbahçede ilk bomba Tolgay Arslan

Beşiktaş'ın bu formüle sıcak yaklaşacağı da gelen bilgiler arasında.

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