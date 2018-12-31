Fenerbahçede herkes satılık!

31 Aralık 2018, Pazartesi
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Fenerbahçe'de herkes satılık!
Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda Valbuena, Neustadter, Skrtel gibi takımda çok süre alan oyuncular da gözden çıkarıldı. Reyes'e ise ayrılmak istemesi halinde bonservisi hemen verilecek.
Giriş Tarihi: 31.12.2018 14:11 Güncelleme Tarihi: 31.12.2018 14:22
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