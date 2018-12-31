31 Aralık 2018, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'de herkes satılık!

Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda Valbuena, Neustadter, Skrtel gibi takımda çok süre alan oyuncular da gözden çıkarıldı. Reyes'e ise ayrılmak istemesi halinde bonservisi hemen verilecek.

Giriş Tarihi: 31.12.2018 14:11 Güncelleme Tarihi: 31.12.2018 14:22
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Fenerbahçede herkes satılık!

Kadroya takviye yapmak için yoğun çaba harcayan Fenerbahçe yönetimi, elden oyuncu çıkarma konusunda da kararlı...

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Fenerbahçede herkes satılık!

Sabah gazetesinin haberine göre, sarı lacivertlilerde yönetim, Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan oyunculara teklif gelmesi halinde tümünün satılabileceklerine karar verdi.

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Fenerbahçede herkes satılık!

Buna takımda çok süre alan Valbuena, Neustadter, Skrtel gibi isimler de dahil...

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Fenerbahçede herkes satılık!

Yönetim, kiralık sözleşmeleri bulunan İslam Slimani ve Yassine Benzia'nın performansından memnun değil.

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Fenerbahçede herkes satılık!

Mukaveleleri feshedilebilirse her ikisi de gönderilecek. Sarı-lacivertliler, bu oyuncular için formül arayışında.

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