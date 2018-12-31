Fenerbahçede herkes satılık!

Fenerbahçe'de herkes satılık!

Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda Valbuena, Neustadter, Skrtel gibi takımda çok süre alan oyuncular da gözden çıkarıldı. Reyes'e ise ayrılmak istemesi halinde bonservisi hemen verilecek.

Giriş Tarihi: 31.12.2018 14:11 Güncelleme Tarihi: 31.12.2018 14:22 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





