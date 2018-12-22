22 Aralık 2018, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'den Galatasaraylıları kızdıracak transfer hamlesi!

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sportif direktör Damien Comolli, eski Galatasaraylı yıldızın transferi için girişimlere başladı.

Giriş Tarihi: 22.12.2018 00:19 Güncelleme Tarihi: 22.12.2018 09:38
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Fenerbahçe'de Gomis bombası! Teklif yapıldı...
Fenerbahçede Gomis bombası! Teklif yapıldı...

Devre arasında büyük ses getirecek bir transfer operasyonu için start veren Fenerbahçe'de Bafetimbi Gomis sesleri yükseliyor...

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Fenerbahçe'de Gomis bombası! Teklif yapıldı...
Fenerbahçede Gomis bombası! Teklif yapıldı...

TAKVİM 1 ay önce, Sarı-Lacivertliler'in Fransız yıldızla ilgilendiğini yazmış adeta yer yerinden oynamıştı.

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Fenerbahçe'de Gomis bombası! Teklif yapıldı...
Fenerbahçede Gomis bombası! Teklif yapıldı...

RESMİ ADIM ATILDI

Bu transfer için "Olmaz, mümkün değil" yorumları yapılsa da F.Bahçe'den çok flaş bir hamle geldi.

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Fenerbahçe'de Gomis bombası! Teklif yapıldı...
Fenerbahçede Gomis bombası! Teklif yapıldı...

Sarı-Lacivertliler, Galatasaray'ın eski golcüsünün transferi için resmi girişimlere start verdi.

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Fenerbahçe'de Gomis bombası! Teklif yapıldı...
Fenerbahçede Gomis bombası! Teklif yapıldı...

DAMİEN COMOLLİ'NİN KANKASI

Sportif direktör Damien Comolli'nin, çok yakın arkadaş olduğu Gomis'in menajeri Mendy ile Fransa'da bir araya geldiği öğrenildi. Comolli bu görüşmede Bafetimbi Gomis için teklifi de iletti.

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