22 Aralık 2018, Cumartesi
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Fenerbahçe'den Galatasaraylıları kızdıracak transfer hamlesi!
Ara transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sportif direktör Damien Comolli, eski Galatasaraylı yıldızın transferi için girişimlere başladı.
Giriş Tarihi: 22.12.2018 00:19 Güncelleme Tarihi: 22.12.2018 09:38
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