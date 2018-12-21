21 Aralık 2018, Cuma

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'de flaş Volkan Demirel gelişmesi!

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Volkan Demirel ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşanıyor.

Giriş Tarihi: 21.12.2018 12:09 Güncelleme Tarihi: 21.12.2018 12:19
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Fenerbahçede flaş Volkan Demirel gelişmesi!

Fenerbahçe'nin tecrübeli eldiveni Volkan Demirel, Ozan Tufan, Aatif ve Dirar ile birlikte kadro dışı bırakılmıştı.

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Fenerbahçede flaş Volkan Demirel gelişmesi!

Sarı-lacivertli file bekçisi geleceğiyle ilgili sürpriz bir karar aldı.

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Fenerbahçede flaş Volkan Demirel gelişmesi!

Volkan Demirel, futbolu Fenerbahçe'de bırakmaya hazır.

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Fenerbahçede flaş Volkan Demirel gelişmesi!

Kaptan Demirel'in teknik Ersun Yanal'ın gelişiyle affedileceği görüşü hakim.

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Fenerbahçede flaş Volkan Demirel gelişmesi!

16 yıl kaleyi koruyan ve neredeyse yarısını kaptan olarak geçiren Volkan da bu beklenti içinde.

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