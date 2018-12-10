10 Aralık 2018, Pazartesi

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Fenerbahçe'de flaş Slimani kararı!

Fenerbahçe'nin sezon başında Premier Lig ekiplerinden Leicester City'den kiraladığı İslam Slimani ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Giriş Tarihi: 10.12.2018 01:51 Güncelleme Tarihi: 10.12.2018 07:55
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Fenerbahçede flaş Slimani kararı!

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Akhisarspor'a 3-0 yenilirken performansıyla hayal kırıklığı yaratan isimlerden İslam Slimani ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor.

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Fenerbahçede flaş Slimani kararı!

Sezon başında Leicester City'den kiralanan ancak şu ana kadar ligde sadece 1 gol kaydedebilen Cezayirli golcü ile Ocak ayında yollar ayrılabilir.

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Fenerbahçede flaş Slimani kararı!

Futbol Arena'nın haberine göre, Fenerbahçe sezon başında kiraladığı Slimani'yi Ocak'ta geri göndermek istiyor ama Leicester City bunu kabul etmiyor.

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Fenerbahçede flaş Slimani kararı!

Anlaşmanın 1 sezonu kapsadığı belirtilen haberde İslam Slimani'nin Haziran ayında İngiltere'ye dönebileceği ara dönemde bu durumun yaşanmasının düşük bir ihtimal olduğu belirtiliyor.

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Fenerbahçede flaş Slimani kararı!

Fenerbahçe'ye geldiği günden bu yana beklenen perfomransı sergileyemeyen ve son haftalarda eleştirilen Slimani, 2 ay aradan sonra gol sevinci yaşadı.

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