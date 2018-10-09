    09 Ekim 2018, Salı

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    Fenerbahçe'de flaş gelişme! Aykut Kocaman...

    Fenerbahçe'de olası teknik direktör değişikliği konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor.

    Giriş Tarihi: 09.10.2018 14:14 Güncelleme Tarihi: 09.10.2018 14:48
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    Fenerbahçe'de flaş gelişme! Aykut Kocaman...
    Fenerbahçede flaş gelişme! Aykut Kocaman...

    Kadıköy'de Medipol Başakşehir ile golsüz berabere kalan Fenerbahçe'nin Süper Lig'in geride kalan 8 haftasında puan kaybı 16'ya ulaştı. Sarı lacivertliler iç sahada son 3 maçında galip gelemedi.

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    Fenerbahçe'de flaş gelişme! Aykut Kocaman...
    Fenerbahçede flaş gelişme! Aykut Kocaman...

    Galibiyete hasret kalan Fenerbahçe'de gol yollarında sıkıntı yaşamaya devam ediyor. Başakşehir fileleri havalandıramayan sarı lacivertli ekip bu sezon ligin 5 golle en az gol atan ekibi Bursaspor'dan sadece 1 gol fazla atabildi.

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    Fenerbahçe'de flaş gelişme! Aykut Kocaman...
    Fenerbahçede flaş gelişme! Aykut Kocaman...

    Bu sezon 4. kez bir maçta fileleri sarsamayan Fenerbahçe, en son 1968-69 sezonunda ilk 8 haftada bu sezondan daha az gol kaydetmişti.

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    Fenerbahçe'de flaş gelişme! Aykut Kocaman...
    Fenerbahçede flaş gelişme! Aykut Kocaman...

    Kalesinde 10 gole engel olamayan Fenerbahçe, 8 puan ve -4 averajla düşme hattının üstünde yer aldı.

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    Fenerbahçe'de flaş gelişme! Aykut Kocaman...
    Fenerbahçede flaş gelişme! Aykut Kocaman...

    KOCAMAN MI YENİ HOCA MI?

    Sarı-lacivertlilerde Ali Koç başkan seçildikten sonra teknik direktör konusunda büyük bir ikilem yaşandı. Ancak Başkan Koç, büyük bir değişim başlatmak adına Kocaman'ı gönderip Phillip Cocu'yu takımın başına getirdi.

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